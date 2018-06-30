16強法國vs.阿根廷運彩情報 推薦法國不讓分

RZS運彩封神榜 文／子乃花提供 2018-06-30 20:26 用LINE傳送

法國隊。 美聯社

784阿根廷 @ 法國 22:00：法國獨贏(運彩賠率1.25)

電盤投注推薦：法國(平手盤)(賠率0.710)、法國讓球盤(讓0.5)(賠率1.549)

比分推薦：無推薦

●阿根廷驚險晉級，在這個晉級的背後，是許多戰術思維上的轉變，第一個進球關鍵除了梅西 的個人能力外，巴內加的長傳能力成為了關鍵，而下半場的進球(第二個)，則跟梅西以及下半場換上的阿奎羅大量吸引防守目光有絕大關係，更大程度的信任隊友，讓梅西更多得靠前找機會，是阿根廷最終拿下關鍵戰役的亮點。不過，這場比賽上述的這些方法，可能並不管用，關鍵在於法國擁有世界頂尖的後腰–坎特，他在小組賽擁有相當強勢的攔截能力，搭配後場瓦拉內與姆迪迪，阿根廷這個拉空間並長傳、傳中找機會的打法，很可能就此受限。

●本場比賽更大的不利，將來自於以下兩點，第一，請特別注意阿根廷本場的休息天數，因為C、D兩組反而成為16強首戰，阿根廷本場比賽前只有兩天休息，法國三天，且阿根廷前一戰用盡全力，法國前一戰跟丹麥上演和局一起晉級的戲碼，此外，在移動距離上，阿根廷從聖彼得堡移動到喀山也確實比法國從莫斯科移動來的更遠，這場比賽，不管是前鋒線是否能保持滿場體力，或者是最讓人擔心的老將馬斯切拉諾的體力(雖然他一定拼到底)，都會是阿根廷在下半場的隱憂。

●第二，讓人擔心的，是法國在進攻端的武器足夠多元，前場比賽奈及利亞其實在阿根廷雙邊衛持續上前增加組織力下其實有他們的進攻空間，但是牧薩等人並沒有好好利用，可是每場比賽，法國有擅長小角度打門的吉曼尼茲，以及速度飛快的姆巴佩，加上德羅巴的有趣創造力，阿根廷本場比賽防線部分很可能會再次暴露出問題。因此，雖然法國小組賽並沒有真正意義上的打好比賽，但大軍留力的狀態也確實明顯，雖然子乃也很想繼續看到梅西征戰世界盃舞台，可運彩投注還是需客觀判斷。

綜合上述，本場比賽我們優先看好法國能順利取得晉級。