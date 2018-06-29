udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

世足小組賽台灣運彩銷售26億 破上屆紀錄

聯合新聞網 綜合報導
用LINE傳送

日本是唯一晉級16強的亞洲球隊，3場小組賽銷售都超過6000萬。 美聯社
日本是唯一晉級16強的亞洲球隊，3場小組賽銷售都超過6000萬。 美聯社
2018俄羅斯世足賽48場小組賽結束，台灣運彩銷售達26億，超越4年前2014年巴西世足賽整體銷售24億，其中有12場銷售超過6000萬，台灣消費者關注度極高的日、韓球隊當中，日本是唯一晉級16強的亞洲球隊，3場小組賽銷售都超過6000萬，有韓國出戰3場的銷售分別1場為7600萬、另2場也都有5800萬的成績緊追在後。

台灣運彩「2018世界盃冠軍」的賠率目前以巴西3.75倍(起始賠率4.25倍)最低、西班牙4.25倍(起始賠率7.50倍)、比利時6.50倍(起始賠率11.00倍)較有機會奪冠，小組賽表現穩定的英格蘭賠率7.50倍(起始賠率16.00倍)躍居第四順位、以3:0踢垮阿根廷的克羅埃西亞賠率9.75倍(起始賠率28.00倍)目前晉級到第六順位、逆轉晉級的上屆亞軍阿根廷則落到第七順位、賠率11.50倍(起始賠率8.50倍)。

台灣運彩從16強淘汰賽開始新增兩個特別項目投注「淘汰賽PK場次大小」 以及「淘汰賽加時場次大小」， 就是讓消費者預測從16強淘汰賽到冠軍賽，需要進到PK賽或是加時賽的場次大於或小於台灣運彩所設定的場次，目前台灣運彩提供的「淘汰賽PK場次大小」大於2.5場賠率1.65倍、小於2.5場賠率1.85倍；「淘汰賽加時場次大小」則提供大於4.5場賠率1.65倍、小於4.5場賠率1.85倍，消費者可以用今年小組賽的情形來預測淘汰賽，也相當有趣。

目前8場16強淘汰賽，台灣運彩均已開售，目前以6/30(六)阿根廷對法國、7/1(日)葡萄牙對烏拉圭以及7/3(二)瑞士對瑞典所開出來的不讓分賠率來看，比賽有機會呈現勢均力敵的狀態，其他的場次似乎都有高低之別，究竟爆冷效益是否會延續，或是強者恆強，6/30起見真章。

台灣運彩世足

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top