世足小組賽台灣運彩銷售26億 破上屆紀錄

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-29 19:02 用LINE傳送

日本是唯一晉級16強的亞洲球隊，3場小組賽銷售都超過6000萬。 美聯社 2018俄羅斯世足 賽48場小組賽結束，台灣運彩 銷售達26億，超越4年前2014年巴西世足賽整體銷售24億，其中有12場銷售超過6000萬，台灣消費者關注度極高的日、韓球隊當中，日本是唯一晉級16強的亞洲球隊，3場小組賽銷售都超過6000萬，有韓國出戰3場的銷售分別1場為7600萬、另2場也都有5800萬的成績緊追在後。

台灣運彩「2018世界盃冠軍」的賠率目前以巴西3.75倍(起始賠率4.25倍)最低、西班牙4.25倍(起始賠率7.50倍)、比利時6.50倍(起始賠率11.00倍)較有機會奪冠，小組賽表現穩定的英格蘭賠率7.50倍(起始賠率16.00倍)躍居第四順位、以3:0踢垮阿根廷的克羅埃西亞賠率9.75倍(起始賠率28.00倍)目前晉級到第六順位、逆轉晉級的上屆亞軍阿根廷則落到第七順位、賠率11.50倍(起始賠率8.50倍)。

台灣運彩從16強淘汰賽開始新增兩個特別項目投注「淘汰賽PK場次大小」 以及「淘汰賽加時場次大小」， 就是讓消費者預測從16強淘汰賽到冠軍賽，需要進到PK賽或是加時賽的場次大於或小於台灣運彩所設定的場次，目前台灣運彩提供的「淘汰賽PK場次大小」大於2.5場賠率1.65倍、小於2.5場賠率1.85倍；「淘汰賽加時場次大小」則提供大於4.5場賠率1.65倍、小於4.5場賠率1.85倍，消費者可以用今年小組賽的情形來預測淘汰賽，也相當有趣。

目前8場16強淘汰賽，台灣運彩均已開售，目前以6/30(六)阿根廷對法國、7/1(日)葡萄牙對烏拉圭以及7/3(二)瑞士對瑞典所開出來的不讓分賠率來看，比賽有機會呈現勢均力敵的狀態，其他的場次似乎都有高低之別，究竟爆冷效益是否會延續，或是強者恆強，6/30起見真章。