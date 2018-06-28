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英格蘭vs.比利時 運彩情報 推薦和局機率高

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供
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比利時小組賽最後一戰應會讓2名主力輪休，對英格蘭和局機率大。 美聯社
比利時小組賽最後一戰應會讓2名主力輪休，對英格蘭和局機率大。 美聯社

英超前哨戰 但屬消化適合

在開始之前先強調一件事情：這場比賽最不適合運彩投注！畢竟對晉級無關痛癢單純面子之爭，而兩隊球風又不像法國一樣浪漫，都屬於剽悍型的，在保護球員之餘又想拼面子，實在很難掌握。

血洗兩支弱隊真的不代表什麼，就只是給大家刷數據、活動筋骨罷了，還沒有遇到真正的強手讓他們全力發揮，數字那些實在沒什麼好看的，都是一面倒的屠殺，這場比賽其實很難講。

撇開這些來不談，認真踢到底看好誰能夠勝出？這邊是投比利時一票，再怎麼說紅魔軍團這陣容早已身經百戰，「如果」整套陣容擺上來實力應該是可以擊敗英格蘭沒問題，但問題就在於目前的消息是Hazard和Lukaku可能都會休息，然後讓Kompany和Vermaelen上來活動筋骨備戰淘汰賽，狀況如何實在不明朗，這應該就是為什麼他們會淪為受讓的原因。

英國那邊會讓誰休目前沒有太多明確的消息，大概會讓黃牌在身的Walker和Loftus-Cheek坐板凳等晉級清空，Alli狀況依然不明，只有隊長Kane確定披掛上陣－但會踢多久也不清楚，這場無關痛癢的比賽實在充滿太多不確定因素。

再次強調，這場不適合投資，請不要重注以免跟看法國一樣看到吐血。不過現階段的消息是比利時讓兩個主攻手，局面對英格蘭稍微有利，應該稍微偏向主隊不敗的走勢，和局機率高。預測正確比分英格蘭1-0、0-0、1-1。

推薦：和局機率高

本文由「RZS運彩封神榜」提供

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