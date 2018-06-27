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南韓vs.德國運彩情報 推薦德國讓分及大分

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供
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德國隊。 美聯社
德國隊。 美聯社

巨人覺醒

靠著Kroos的絕殺射門，沉睡的巨人德國終於全面甦醒了！對瑞典的勝利無疑是最好的強心針，燃起熊熊希望的衛冕軍只要能擊敗南韓就能自力晉級。

不過這場只贏一分有可能是不夠的，前一場分析我們有提過晉級的資格順序，萬一這邊1-0、對面瑞典2-1，很抱歉…德國是要出局的，因此坦克大軍說什麼都要瘋狂進攻搶分，讓決定權掌握在自己手上。

無心戀棧的韓國數學上雖然還沒被淘汰，但也只剩下做夢的份，這種時候其實最尷尬，硬著頭皮都要上壓力無比巨大。

姑且不論壓力的問題，以他們這種過度兇悍的球風容易讓自己陷入犯規麻煩，前兩戰一共47次犯規、吞下6張黃牌，紀律之差無人能出其右。要知道，德國的定位球攻擊是非常恐怖的，不論是身高或準度都夠讓他們吃足苦頭，這比對墨西哥用犯規擋人還要危險千百倍。

儘管孫興慜回溫，但依然挽救不了南韓狀態低迷的事實，國際賽陷入五連不勝、五連輸盤的窘境，最終戰面對士氣大振的德國恐怕只有被修理的份，戰局很可能從頭到尾一面倒。由於這場是搶攻大戰，比分理論上不會少，讓分之外大分也可以投資，預測正確比分德國2-0、3-0、3-1、4-0。

推薦

德國 -1.5/-2 @1.775

上半場德國 -0.5/-1 @1.820

3大分 @1.750

本文由「RZS運彩封神榜」提供

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