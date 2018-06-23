德國vs.瑞典運彩情報 推薦德國輾過讓分盤

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-06-23 18:49 用LINE傳送

德國求勝若渴，且歷史上沒輸過瑞典。 美聯社

德國 求勝飢渴 歷史隊瑞典 也佔盡優勢沒輸過

震驚世界的大冷門－德國首戰敗給墨西哥，這對身為衛冕軍的他們來說是個很好的警惕，接下來每一場比賽都要當最後一戰來踢，此時對上他們的球隊可說是比較倒楣的。

就攻擊火力來說，瑞典還是差了一大截，最近十場比賽當中一共才踢進五球，沒有伊布的他們前線群龍無首，根本無法給對手帶來太多威脅－連首戰都是靠點球破網。

雖然說德國的攻擊這幾場表現同樣欠佳，不過在這事關重大的比賽還有戈梅茲(Mario Gomez)可以取代維爾納(Timo Werner)做為前線攻擊手，中場的部分羅伊斯(Marco Reus)沒意外也會在本場比賽先發上陣提升側翼的殺傷力；至於後防的問題，胡梅爾斯（Mats Hummels）如果不能上的話，特拉普（Kevin Trapp）取而代之也不是件壞事。簡單說：德國的板凳深度極強，狀況不好的通通可以拉下去，陣容洗牌威力搞不好更強。

歷史上六次交手，瑞典從來沒有贏國德國，只有兩次和局紀錄而已，這回同樣不看好在對手求勝意志極強、自己又缺乏攻擊力的情況下能夠不輸球。預測正確比分德國1-0、2-0、2-1、3-1。

本場主推：德國讓分過關

本場副推：正確比分德國1-0、2-0、2-1、3-1