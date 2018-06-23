比利時VS.突尼西亞運彩情報 推薦突尼西亞戰勝讓分

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-06-23 16:13 用LINE傳送

突尼西亞再輸就淘汰，恐怕不會讓比利時踢得太輕鬆。 美聯社

突尼西亞 沒退路 比利時 難贏得輕鬆

首戰對英格蘭雖然吞敗，不過相信大家對圖尼西亞的表現應該都豎起了大拇指，居然能頂住英格蘭整場18次射門的猛烈攻勢，讓對手只能驚險過關，同樣英超底的比利時可能得認真點才不會翻船。

類似這樣的劇本在大賽第二輪很常看到：強隊一勝對弱隊一敗，這種時候最容易出現的劇本其實是一分險勝－畢竟一敗的一方已經沒有退路，說什麼都會卯足全力拼爆冷－往前翻一下這幾天的賽果應該不難看出這個現象。

要比近況，兩支球隊其實都非常理想，前一輪我們有介紹過：比利時20連不敗、突尼西亞近六場過盤率100%，這也確實反應在第一輪比賽的結果，比利時此役應該會踢得比預期還要辛苦。

歐洲紅魔依然是這場比賽看好能夠獲勝的一方，不過面對狀況奇佳的對手贏起來不會太輕鬆（儘管門將受傷）。另外-1/-1.5這個盤其實也不是合投資讓分－贏一球輸一半當保險是什麼概念？要就拼全贏吧！但這邊並不看好主隊樂勝，因此建議投資受讓報酬率較佳。預測正確比分比利時1-0、2-1、1-1。

本場主推：突尼西亞受讓過盤

本場副推：正確比分比利時1-0、2-1、1-1