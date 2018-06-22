塞爾維亞vs.瑞士運彩情報 推薦瑞士靠經驗勝出

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-06-22 16:33 用LINE傳送

瑞士首站逼平巴西士氣大振，面對塞爾維亞應更能放手一搏。 美聯社

塞爾維亞 雖是黃金世代 但看好瑞士 靠經驗勝出

塞爾維亞的陣容無疑是二十年來最強的國家隊，集合了五大聯賽的年輕好手沿路過關斬將，這次的平均年齡只有26.8歲－第五年輕的陣容，首戰還能將哥斯大黎加的鐵桶陣給踢破，挾著這股氣勢要來挑戰更強的對手。

狀況好的可不是只有塞爾維亞而已，瑞士面對森巴軍團凌厲的攻勢還能守下（全場射門21:6，演出24次抄截）、最後找到機會搬平戰局，真不愧是見過大風大浪的沙場老鳥。經驗和默契是他們最大的利器，面對最強的對手能挺住對士氣更是一大鼓舞，現在的瑞士可沒有想像中的好對付。

雙方的狀態看起來都相當不錯，不過賽程安排對瑞士其實比較有利－從強打到弱；塞爾維亞剛好相反，由弱打到強，因此塞國這邊的壓力會稍微大一些，畢竟這戰沒拿下，接下來對巴西會很頭痛，兩邊都有輸不得的壓力。

這場比賽實力上勢均力敵，老師是比較看好球風穩健、經驗豐富的瑞士能在這場關鍵戰役中至少立於不敗，再怎麼說他們今年到目前為止五場國際賽沒輸過、過盤率還是100%，看到這點先追再說。預測正確比分瑞士1-0、0-0、1-1。

本場主推：瑞士PK過盤

本場副推：瑞士1-0、0-0、1-1