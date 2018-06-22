奈及利亞vs.冰島運彩情報 推薦冰島不敗與小球

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-06-22 16:15 用LINE傳送

隨著阿根廷慘敗給克羅埃西亞，讓冰島晉級情勢大好，面對拙攻的奈及利亞肯定會拚全力搶下積分。 美聯社

奈及利亞 拙攻難破門 冰島 防守強有望續演奇蹟

第二輪的賽事有一個點非常重要－那就是前一場比賽的結果。目前為止確實可以看到，多數狀況好、壓力小的球隊表現較佳，面臨淘汰壓力的隊伍則容易綁手綁腳。

撇開士氣那些問題不談，奈及利亞最近的狀況一直都很差，三月到現在只贏過波蘭一場1-0而已，之後的五場比賽一勝難求、且一共只踢進2球而已，攻擊火力有明顯的缺陷，對上防守實力不差的冰島恐怕難以伸展。

冰島雖然不是強攻型球隊，但也並不是沒有得分能力，最近16場國際賽當中14場有進球紀錄，16年歐洲國家盃也是場場有得分，面對列強毫無畏懼，策略都是攻下分數再來守成穩中求勝。現在在世界盃的舞台已有1分積分在握，下一場面對克羅埃西亞之前說什麼也得先穩固晉級再說，這個模式很有可能再次出現。

我們不會因為冰島一場爆冷踢和就把他們捧成神，好像攻無不克戰無不勝一樣，不過這回面對的對手實力較弱、狀況極差，加上他們士氣正旺，絕對是再拿一些積分的好時機。看好冰島不敗、得分難產，預測正確比分冰島1-0、0-0、1-1。

本場主推：冰島不敗與全場進球數2

本場副推：正確比分冰島1-0、0-0、1-1