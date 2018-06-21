丹麥vs.澳洲運彩情報 推薦和局、小分機率大

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-06-21 16:50 用LINE傳送

丹麥首戰勝出握有3分在手，此役面對澳洲較無壓力，策略上可能會較保守，和局就能接受。 美聯社

首戰在頂住秘魯一波又一波兇猛的攻勢後，丹麥 總算是靠波爾森(Yussuf Poulsen)下半場攻進的唯一一球驚險勝出，拿下可能是最決定性的一勝，接下來面對實力次一級的澳洲 壓力相對較小。

不過要說表現好的可不是只有丹麥，澳洲在面對法國凌厲的攻勢之下依然有辦法堅持到最後，才因為一個運氣不太好的進球輸掉比賽。整體來說澳洲的防守可說超乎大家的預期，面對強大的法國控球時間可以維持在45%、還送出24次抄截有效阻斷對手攻勢，如果不是因為早早被點球勝負也許還很難說，已經打翻外界對他們防守偏弱的評價。

丹麥這邊有個不是很令人開心的消息，那就是防守中場大將克斯特(William Kvist)經過前一戰跟法爾凡(Jefferson Farfan)的衝撞肋骨受傷，第二戰確定無法上陣－對澳洲來說看到絕對是不可多得的好機會。

經過第一場比賽後看得出來兩邊狀態都相當不錯，控球防守皆穩健，這場比賽的差距會比預期中來的小一些，澳洲不是沒機會反咬。另外已經一勝在手的丹麥未必要積極搶勝，如果不幸前面攻不下來，後面甚至可採取守勢求和穩拿積分鞏固晉級，狀況看起來和局是相當有可能出現的劇本，受讓有利。預測正確比分為1-0、1-1、0-0、0-1，和局和小分都是可以考慮的選項。

本場主推：和局與小分機率大

本場副推：正確比分1-0、1-1、0-0、0-1