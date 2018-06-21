法國vs.祕魯運彩情報 推薦祕魯受讓過關

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-06-21 16:12 用LINE傳送

祕魯沒想像中差，迎戰法國受讓1球是個好選擇。 美聯社

祕魯 當最後一戰打 受讓有優勢

法國 語祕魯兩隊之所以會是一勝對一敗，關鍵是點球。要不是奎瓦(Christian Cueva)罰球踢飛，祕魯應該能以更輕鬆的心態來迎戰法國，可惜事以至此，必須要把這戰當成最後一戰來打。

面對丹麥稍有保留的祕魯這回可沒有藏招的空間，卡利洛(Andre Carrillo)勢必排在先發名單擔任主攻手，法爾凡(Jefferson Farfan)可能退到攻擊中場，讓前線火力最大化來全力求勝。

法國的部分，希迪貝(Djibril Sidibe)這場有機會回歸，兩側不論攻守皆能夠得到一定程度的提升；吉魯 (Olivier Giroud)或費基爾(Nabil Fekir)有可能先發取代前一戰表現平平的狄姆貝利(Ousmane Dembele)，沒意外這場排出來的陣容會比對澳洲的比賽還要強大一些。

如同前一回分析提過，兩隊的狀況都非常理想－事實上C組四隊的狀態應該是目前看到最好的小組，祕魯在敗給丹麥才中斷國際賽15連不敗、近期六連過盤的紀錄，法國則是贏球後延續四連勝、五連不敗。在雙方近況皆火熱、陣容更強大的情況下，比賽應該會比預期中的還要拉鋸、更加精采可期，有可能會出現繼西葡大戰後另一場經典好戲。

這場比賽看好整場互有往來，不太可能出現一面倒的結果，也不會有鐵桶龜縮出現，法國很難淨勝兩球過盤，受讓是個非常有利的選項。預測正確比分為法國2-1、1-1、1-0、0-1。

本場主推：祕魯受讓勝

本場副推：正確比分法國2-1、1-1、1-0、0-1