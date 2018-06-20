葡萄牙vs.摩洛哥運彩情報 推薦C羅領葡讓分勝

RZS運彩封神榜 文／洛老師提供 2018-06-20 12:59 用LINE傳送

C羅首戰就演出「帽子戲法」，備戰第二戰神情輕鬆。 美聯社

葡萄牙 搶分組第一 再看C羅 一夫當關

在C羅(Cristiano Ronaldo)帽子戲法 的帶領之下，葡萄牙總算撐過無敵艦隊的壓陣獲得一分積分，不過他們很清楚光靠這一分是不夠晉級的，接下來兩場依然得全力搶勝才能避免翻船。

整體來說，面對西班牙整場2/3時間球都控在對手腳下，能有這種表現已經算及格了，起碼葡萄牙的傳球準度高達83%、防守反擊和定位球都能帶給對手足夠的威脅，能維持這樣的節奏要拿下實力較差的摩洛哥 相信不是太大的問題。

摩洛哥首戰居然栽在最意想不到的人手上－布哈杜茲(Aziz Bouhaddouz)的烏龍球，事情發展到這裡已經不容許他們防守求和了，就算面對攻擊強勢的葡萄牙依然得積極搶攻－跟前一場埃及一樣。

面對伊朗的比賽，摩洛哥在搶攻之際讓後防出現不少漏洞，整場比賽讓對手有3次防守反擊射門，加上急於回防之際出現高達22次犯規，再免費送6次定位球攻門機會，要不是伊朗的攻擊不強比分可能早就被拉開，這種狀況發生在對葡萄牙的比賽可就沒這麼幸運了。

看完第一場比賽，葡萄牙的狀態確實是比較理想的，加上這場摩洛哥在輸不得的情況下必須更積極進攻，防守的漏洞勢必越開越大，得分機會自然會跟著提升，因此看好攻擊強勢的葡萄牙能拿下此戰的勝利。預測正確比分葡萄牙1-0、2-1、2-0。

本場主推：葡萄牙讓分勝

本場副推：正確比分葡萄牙1-0、2-1、2-0