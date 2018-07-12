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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

帶領英格蘭灰姑娘之旅 教頭邵斯蓋特其實另有盤算

Dennis
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英格蘭「灰姑娘之旅」終於在本屆世足賽準決賽敗給克羅埃西亞後畫下句點。身為一位關心足球運動的球迷，很難相信現今英格蘭隊與上屆巴西世足賽在這4年裡的銳變。和上屆世足賽相同，英格蘭雖都能夠在會外賽中輕鬆的取得資格，但眾人對他們期待性依舊不大。

英格蘭教頭邵斯蓋特帶領小鮮肉軍團進行灰姑娘之旅。 美聯社
英格蘭教頭邵斯蓋特帶領小鮮肉軍團進行灰姑娘之旅。 美聯社

平心而論，這支英格蘭球隊在今年世足賽前並沒有獲得外界大多的矚目，相較於大熱門球隊，如：德國、阿根廷、巴西與西班牙等強權，英格蘭雖貴為現代足球鼻祖，但就陣容星光程度與整體實力，仍無法與其他豪強平起平坐。而身為英格蘭主帥的邵斯蓋特(Gareth Southgate)也深知此點，因此他集合了一群年輕但潛力十足的少年兵團戰略，而他的佈局不僅是在這次世界盃而是放眼2022。

身為前英格蘭國腳，現年47歲的紹斯蓋特總是以過來人的身份激勵這批年輕小將，並適時的贏得這些年輕球員的尊重，以致成為英格蘭灰姑娘之旅的靈魂人物，但英格蘭最終還是在準決賽止步。

英國是足球國家，且英國人總以自家的足球實力與歷史自豪，至今依舊執意以4個地區派出各自的代表隊參與各個國際足球賽事，其中又以英格蘭最受球迷們歡迎。可惜，自從有世界盃以來，英格蘭僅在1966年捧過雷米金盃，在其他幾屆的賽事裡，總是差那麼臨門一腳，甚至打出令人扼腕的成績。許多球迷們都認為，如果英國能夠以聯合地區的方式組隊，那麼英國的足球成績也許會比現今更佳輝煌，但是自負的英國人始終不願意。也因為如此，英國從未參與奧運足球賽事，除了該年的倫敦奧運，英國必須派隊參賽，但乃是純英格蘭隊，並非所謂的英國聯合隊伍。

儘管如此，在過去的20年裡，英格蘭足球仍舊是人才輩出且一直深受海外球迷的喜愛，舉凡：貝克漢(David Beckham)、歐文(Michael Owen)與魯尼(Wayne Rooney)等，都是家喻戶曉的足球英雄，可是他們都沒有能夠把再次帶回1966年的黃金歲月。相形之下，本屆星光雖沒有過去的閃耀，可是這支隊伍所打出的成績，是這些前輩所不及。

其實，英格蘭在這次的會外賽裡就已展現出這足球王國實力，8勝2和的不敗戰績，並順利的在去年10月份打敗斯洛文尼亞取得世界盃會內雨賽門票。和過去相同，在外界看來，英格蘭總是能在會外賽中輕鬆過關斬將，不過其中的甘苦恐怕只有當事人才能夠感受。尤其當主帥邵斯蓋特公布最終參賽名單後，許多人對於他的選擇是依舊質疑與不解。

本屆星光雖沒有過去的閃耀，可是這支隊伍所打出的成績，是這些前輩所不及。 美聯社
本屆星光雖沒有過去的閃耀，可是這支隊伍所打出的成績，是這些前輩所不及。 美聯社

在發表最終參賽名單後，邵斯蓋特一度受到輿論排山倒海而來的壓力，很多人認為他的這份名單是為往後的英格蘭所做好準備的名單，本屆世界盃恐怕淪為邵斯蓋特練兵的試驗場。然而球星並非是邵斯蓋特所考慮的重點，可見得球員個人的特性與其戰術的配合度高，才能獲得邵斯蓋特的青睞。

雖邵斯蓋特始終對於練兵心態參與本屆世界盃的揣測均矢口否認，也許是上一屆的表現太差，但在開賽之初大眾對於本次賽事的前景都不看好。然而在毫無壓力之下，默默的演出一場場令人驚豔的比賽。

放眼2022年，這支將以前鋒凱恩為首的三獅軍團，將會是未來世界足壇裡不可忽視的一...
放眼2022年，這支將以前鋒凱恩為首的三獅軍團，將會是未來世界足壇裡不可忽視的一股新勢力。 路透

英格蘭本屆最終還是止於4強賽，他們輸給的並非無下阿蒙的弱隊，而是擁有黃金世代的克羅埃西亞，而且這次的戰果已是追平1990年世界盃以來最佳成績。邵斯蓋特的英格蘭重返榮耀佈局已完美的達成第一步，放眼2022年，這支將以前鋒凱恩(Harry Kane)為首的三獅軍團，將會是未來世界足壇裡不可忽視的一股新勢力。

英格蘭克羅埃西亞凱恩邵斯蓋特

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對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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