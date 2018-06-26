C羅、梅西一時瑜亮 世足賽PK誰是新一代球王？

葡萄牙 主攻手C羅 納度(Cristiano Ronaldo)與阿根廷 指揮官梅西 (Lionel Messi)，是近代足球界一時瑜亮，從兩人開始在足球界展露頭角後，他們場內外表現一直以來都是媒體與球迷們所炒作的話題，且兩人場上表現與成就總是被人拿來比較，如今正當兩人都處於球技與心智年齡最成熟階段時，本屆俄羅斯世界盃就成為兩人輝煌足球生涯的試煉。

葡萄牙主攻手C羅納度(右)與阿根廷指揮官梅西，是近代足球界一時瑜亮。 路透

梅西雖出身於阿根廷，但西班牙才是他成名立萬之所在。自小就被西班牙名門巴塞隆納一路培養至今，如魚得水的梅西，不負所望承接了巴西傳奇中場羅納迪諾(Ronaldinho)所留的10號球衣，自此揭開他在西甲聯賽與歐洲足壇傳奇故事。細膩的盤球、卓越的組織能力與絕佳的控球，不僅讓這位阿根廷中場快速成為這支名門球隊頭號球星，且令巴薩再次重回歐洲足壇頂級賽事舞台，而梅西名號就此成為世界足壇家喻戶曉人物。

相較於梅西低調、謙遜行事風格，C羅在場上所展現出對於勝利渴望與捨我其誰的霸氣，讓他自己贏得廣大粉絲支持。自從葡萄牙傳奇球星菲戈(Luis Figo)退役後，他儼然成為葡萄牙國家隊新一代救世主。擁有俊俏臉龐的C羅乃是自貝克漢(David Beckham)之後，最多產品代言球星，也是時尚界話題人物。在場內，不管你喜不喜歡他在場外的所作所為，或是愛自幹的球風，C羅毫無疑問是當代足壇裡最厲害攻擊手之一，而從本屆世界盃與宿敵西班牙首戰裡，羅納度所演出帽子戲法與一手扭轉比賽情勢結果，就足以證明他可說當今最佳足球員之一

至於同樣身負重振阿根廷的梅西，在意外慘敗給克羅埃西亞後，就開始受到排山倒海來的責難。由於阿根廷於本屆幾乎深陷淘汰邊緣，梅西的領導能力與傳奇性開始受到質疑。可是不要忘記，在上一屆巴西世界盃中，梅西可是一路把阿根廷帶進了決賽，而同樣是C羅領軍的葡萄牙則是連小組賽都沒有辦法突破。如今看來，兩人的歷史角色互換，葡萄牙很有可能仗著這股氣勢直搗黃龍，而阿根廷想要不再次哭泣，除了自救外，還必須靠機運，這些不確定因子都是梅西無法掌握。

細膩的盤球、卓越的組織能力與絕佳的控球，梅西成為阿根廷頭號球星。 美聯社

其實羅納度與梅西兩人終究誰才是當代地表最強足球員的議題，打從2008年開始就延燒至今，如今已討論了邁入第十個年頭。回顧這10年裡，在個人獎項方面，羅納度與梅西各自奪得5次象徵年度最佳足球員的金球獎。C羅具速度與瞬間的爆發力乃是無人能及，而梅西於球場上所展現的傳球視野與過人腳法也是獨步武林，也另兩人獲獎無數。

但足球終究是團隊運動，就算是個人光芒如何閃耀，如沒有冠軍加持，一切都是枉然。因此令兩人的評比從個人技術延伸至團隊領導。

首先在職業球會方面，C羅為前後期效力的兩支豪門，曼聯與皇家馬德里，分別拿下3次英超冠軍與兩次西甲冠軍，外加5次的歐冠優勝。而一直效力於巴塞隆納的梅西，則是為奪得9季的西甲聯賽冠軍與4次歐冠聯賽的頭銜。

回到國際賽場上的表現，C羅所屬的葡萄牙則是略勝一籌。不可否認的，阿根廷除了梅西以外，其他球員絕對也都是其他一級聯賽內的頂尖球星。可是，在梅西的領導期間，阿根廷卻無法在美洲盃足球賽奪魁。而由C羅所率領的葡萄牙則是在2016歐洲國家盃中大敗群雄。不過，兩人至今也都欠缺大力神盃的加持好讓他們近乎完美的足球生涯更具有傳奇性。

C羅在場上所展現出對於勝利渴望與捨我其誰的霸氣，儼然成為葡萄牙國家隊新一代救世主。 路透

直到目前為止，葡萄牙已確定已小組第二名之姿邁向16強。雖首役即將面對強敵烏拉圭，可是葡萄牙的氣勢可說是銳不可擋，C羅依舊還有機會繼續撰寫他輝煌的足球履歷。至於深陷劣勢的阿根廷則是要在小組最後一場比賽遭遇奈及利亞。阿根廷如想晉級，這是場非贏不可的關鍵之役，也很有可能是梅西告別國家隊的最終戰。如果阿根廷於本屆世界盃就此打住，肯定是令梅西足球生涯留下一筆不堪回首的遺憾。