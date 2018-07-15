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敏欣看球／英雄出少年 金靴都歸小鮮肉

吳敏欣
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凱恩有望獲得金靴獎。 美聯社
凱恩有望獲得金靴獎。 美聯社
最有機會問鼎金靴獎的英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）儘管在季軍戰未能再破門，好在同場較勁的比利時大將盧卡庫（Romelu Lukaku）也多次放槍，第60分鐘提早退場，在冠軍戰結果尚未出爐的情況下，凱恩的金靴獎仍有如囊中物。

凱恩目前6顆進球一枝獨秀，擁有4顆入球的盧卡庫排名第2，這位比利時「小魔獸」在昨晚的季軍戰明顯不在狀態上，就算隊友德布勞內（Kevin De Bruyne）多次直塞球妙傳給球門前的他，盧卡庫卻無法完成致命一擊，被換下場時展露失望，頭也不回直接進入休息室，沒有在場邊跟著球隊把比賽看完。

還有機會在進球榜追上凱恩的，只剩法國雙雄格里茲曼（Antoine Griezmann）和姆巴佩（Kylian Mbappe），兩人都握有3顆進球，只要最後一戰上演帽子戲法，就有機會靠著助攻數從凱恩手中強奪金靴，只不過在冠軍戰「戴帽」難度何其高，史上只有1966年英格蘭名宿赫斯特（Geoff Hurst）曾上演過，而且靠著延長賽的2球才締造驚奇。

近幾屆金靴成為「英雄出少年」的代名詞，4年前哥倫比亞的J羅（James Rodriguez）23歲就帶回殊榮，8年前德國穆勒（Thomas Muller）更以20歲之齡登上進球王，24歲的凱恩和他們相比竟已是最高齡，除了意外也著實有江山代有才人出之感。

世足英格蘭凱恩

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吳敏欣

聯合報記者，用棒球認識美國，用足球認識歐洲和全世界，曾隻身衝到英國看比賽朝聖。世界盃是「外行看熱鬧，內行看門道」，這裡剛好置中，跟大家分享專業迷妹的一點心得。

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