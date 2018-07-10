敏欣看球／專用球改良過？本屆進球數可望達史上次多

本進球數可望超越史上次高2002年的161球。 路透 1998年法國世界盃會內賽改成32強後，立刻創下171顆總進球的紀錄，上屆巴西世界盃在踢完後巧合地追平這數字，而目前俄羅斯世界盃剩下4場賽事，進球數達157顆，還能增添多少數字？會不會突破紀錄？令人期待。

前幾屆被球員詬病世界盃專用球不好踢，官方或許發現進球數降低的確影響比賽精采度，有沒有刻意「改良」球質不得而知，但從數據上來看，原本2006年和2010年世界盃場均是2.3顆進球，上一屆追平紀錄後，場均升到2.7顆，就結果論來看，球員和球迷都是滿載而歸。

只要再4顆球，今年世界盃就可以追平2002年的紀錄、並列史上第2多，目前看來不難達成，不過能不能衝上史上最多，恐怕有些難度。

若想在剩下的4場比賽裡刷新單屆最多總進球數紀錄，還需要15顆球，平均每場得進3.5球以上，代表著場場都開大分才有機會，不過在世界盃最後的高強度比賽，要「刷數據」是相當罕見。

近20年來20場4強之後的賽事，只有5場進球數達4球以上，比數最大的正是上屆巴西遭德國7：1血洗的慘案、形成特例；其他多數比賽不僅是低比數，還有6場加班才分出勝負，包含近3屆的冠軍戰。

如此充滿張力的最終高潮， 會在這屆讓我們再看幾顆進球？有沒有可能連續4屆冠軍戰都是踢延長賽？都是球迷津津樂道的話題。