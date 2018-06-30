敏欣看球／16強開打 死亡半區可望激出經典大戰

本屆世界盃16強淘汰賽今晚開踢，這代表著和局的場面不可能再發生，延長賽、12碼PK的好戲即將登場，若球迷記性好，應該很難忘掉4年前的巴西世足 賽，8場16強戰，有5場加班、2場踢到PK才分出勝負，今年是否重演難分難解的精采大戰，值得期待。

16強決賽，看好奪冠的巴西隊位於死亡半區。 路透

自從世界盃1998年擴充到32強以來，上屆在淘汰賽階段共16場賽事出現8場延長賽， 為史上最多，其中16強戰就包含了5場，連德國、巴西和阿根廷等強權都是透過加賽才驚險晉級下一輪，若再加上荷蘭在8強也是透過PK險勝哥斯大黎加，上屆闖進四強統統都證明有鏖戰的韌性。

今年16強的籤表左、右強弱分明，代表對戰組合實力接近，很有可能一再出現加時、PK的戲碼，不過需要觀察的是，緊張時刻會不會又讓VAR成為決定戰局的關鍵。

在VAR的明察秋毫下，已在小組賽給出史上最多的12碼罰球，僅出現史上最少的一場0：0和局；令人好奇的是進入淘汰賽後，VAR會製造出更多和局，還是更多致勝球？

另外，處在同個半區的巴西、烏拉圭、葡萄牙、阿根廷、法國、墨西哥、比利時和日本等8隊，被形容成死亡之區， 僅是以世界排名和奪冠次數為參考依據，在5冠巴西的加持下，這組歷史共捧出10冠，目前世界排名平均13.8名，不過小組戰績共15勝3和6敗，並沒有比另一邊的14勝4和6敗明顯突出；另一邊以英格蘭和西班牙為冠軍班底的希望之組，世界排名平均為21.2。