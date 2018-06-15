敏欣看球／戈洛文世足一鳴驚人 現重磅轉會契機

俄羅斯陣中的年輕中場戈洛文在開幕戰一鳴驚人。 美聯社

從賽前被譏為史上最弱地主隊，到5：0大勝沙烏地阿拉伯 、創下近84年來最大開幕戰比分差，俄羅斯 陣中的年輕中場戈洛文（Aleksandr Golovin ）功不可沒，這位22歲的小將2助攻、1次自由球直接破門，讓各路專家眼睛為之一亮。

踢5人制足球入行的戈洛文，擁有精湛腳法和絕佳視野，速度和判斷力皆屬上乘，效力莫斯科中央陸軍的他，在這半年來傳出英超豪門兵工廠想挖腳的消息，如今在開幕戰一鳴驚人，不少兵工廠球迷在推特上寫道，「我們需要他，拜託簽下來吧。」

莫斯科中央陸軍據報導開出1000萬英鎊轉會費（新台幣約3.97億元），不過市場行情估計，他的價值大約來到1000萬英鎊，即使如此，現在想追求戈洛文的一定是有增無減；另一支英超強權、曼聯的教頭穆里尼奧（Jose Mourinho）就在現場觀看開幕戰，就近觀察的結果給出以下評價，「戈洛文是關鍵球員，他帶給球隊動力。」

年紀輕輕的戈洛文已展現過人天分，而且也在自家8萬多名球迷面前，證明不畏懼大賽的抗壓性，若是未來能成功旅外，獲得到歐洲頂級聯賽磨練的機會，相信天下第一中場的名號是指日可待。

另外，俄羅斯的5顆進球可是彌足珍貴，如果最終和假想敵埃及的戰績相同，手上的淨勝球優勢，將有助於他們甩開對手、晉級16強。