敏欣看球／俄國環境條件合宜 強權最佳發揮時機

本屆世足在俄羅斯開踢，場地、環境與天氣對各國強權應不陌生，是很好發揮的時機，圖為盧日尼基體育場。 美聯社

世界盃今天在俄羅斯開踢，在熟悉的歐洲賽場，球員們應會把握地利優勢，全力爭取最佳成績，畢竟四年後的卡達世界盃，不但是全然陌生的環境，還安排在11月冬季舉行，未知因素更加難以掌握。

俄羅斯的賽場，對多數足球員來說不會全然陌生，畢竟在歐冠戰場上，不少人都有拜訪過俄超球隊的經驗，這次將舉辦世足賽事的盧日尼基體育場、聖彼得堡體育場、喀山體育場和斯巴達克體育場等，過去都曾為母隊接待過歐冠訪客。

除了球場之外，俄羅斯的地理、氣候也提供給歐洲強權以及各國的旅歐球員較能掌握的環境，畢竟他們不必像前兩屆遠赴南半球的南非與巴西，得從北半球的夏天轉戰適應南半球的冬天。

在環境條件合宜的情況下，各個足球強權的歐戰主力們，肯定會拿出最佳表現問鼎金盃，畢竟四年後是否能再披上國家隊戰袍仍是未定之天，加上沒試過在冬歇期挑戰世界盃會是怎樣光景，球員們勢必得把握住這次天時、地利與人和的有利因素。

2022年卡達世界盃已確定在11月底開踢，加上剛確定2026年世足賽是由美國、加拿大、墨西哥等三國合辦，隊伍也會從現有32支擴充到48支，競爭對手變多，戰局更加複雜，今年回到歐陸俄羅斯的世界盃，可說是近來最好發揮的一屆。