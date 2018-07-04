雙瑞大戰剎那成永恆 北歐海盜扮歐洲豪強殺手

世足16強戰，瑞典1：0擊敗瑞士，取得晉級門票，距離上次進8強相隔24年。 路透社

世界盃16強淘汰賽的倒數第二組對決，由瑞典與瑞士兩支歐洲球隊上演他們在世界盃歷史上的首度交鋒。兩隊都以自己擅長的方式來進行較量，打出在小組賽時的球風。瑞士掌握更多的控球權以及嘗試更多腳的射門，瑞典則倚靠銅牆鐵壁般的防守搭配更高效率的反擊致勝，最終比賽的賽果也呈現本屆世界杯呈現的現代足球潮流：擅長反擊的球隊在勝率上已逐漸壓過穩穩控球在腳的球隊。戰術一向師法德國的瑞士黃金一代，在2014年世界盃、2016年歐洲盃與今年均在16強中倒下未能更上一層樓，如無痛定思痛的改變或許他們的「天花板」已經到頂。且瑞士近代第四次打入世界盃淘汰賽階段，總是在一球未進的狀況下被淘汰。瑞典在兩年前歐洲盃小組賽階段還以墊底成績恥辱出局，接手執教的主帥安德森（Janne Andersson）培育出球隊的穩定氣質與打出嶄新氣象功不可沒，自會外賽上從法國與荷蘭環伺的死亡之組中脫穎而出後，附加賽上再兩回合零封義大利晉級，小組賽上與德國、墨西哥的激烈交手更顯現出這支北歐海盜的堅忍韌性，如今也跟隨地主俄羅斯的腳步延續爆冷驚奇，擊敗實力更優於己的瑞士，儼然已成新一代「歐洲豪強殺手」！

本場比賽瑞典一樣排出慣用442陣型，因主力後腰拉爾森（Sebastian Larsson）累積兩張黃牌被停賽用史雲遜（Gustav Svensson）頂替位置。小組賽中費了不少力氣擊敗塞爾維亞與打平哥斯大黎加晉級的瑞士則付出更多代價，主力右後衛利希史坦拿（Stephan Lichtsteiner）與右中衛沙爾（Fabian Schar）同樣累積黃牌停賽，在右路的攻守實力皆打折扣，排出4231陣型。由於兩隊實力接近，且皆屬守優於攻的球隊，一旦先失球將陷入極為不利的被動狀況，因此打起來還是保守為上。但兩隊表現得比克羅埃西亞對丹麥一役還要積極，且後場在開場沒多久便輪流發生低級失誤被對方趁隙射門，但雙方仍然維持把握度不佳的本色。如大部分賽前預測，兩隊雖然互有攻守、場面勢均力敵，但中前場實力有限，都很難把球給射正，比賽精采度也略嫌不足。

佛斯貝治(10號)幸運進球，瑞典淘汰瑞士。 圖／路透

由於兩隊正好也是平均身高的球隊中之佼佼者，大量的空中較勁也成為比賽重點。瑞典在戰術上勤下苦功，小組賽也屢建奇功的頭錘做球與第二落點攻門占上風，而瑞士則憑藉主力球星沙基里（Xherdan Shaqiri）與瑞卡多‧羅德里奎茲（Ricardo Rodriguez）的衝擊力在兩翼攻勢上靈活且勇猛。比賽的轉捩點在52分鐘瑞士一連串角球轟炸無果後銳氣一瀉，在一次瑞典的成功反擊中回防不及，由在德甲RB萊比錫十分活躍的10號佛斯貝治（Emil Forsberg）憑藉個人腳法拉出絕佳射門的空間，搭配對方的阻擋折射攻入金子一般的重要進球。佛斯貝治的傳切能力全隊最強，是主導攻守節奏的重要指揮官，他的發揮好壞與球隊的表現息息相關，本場比賽也獲選單場最佳球員。瑞典在小組賽階段跌跌撞撞，其實佛斯貝治的表現一直沒有進入最佳狀況，這顆世界盃上的首顆進球或許能夠提振他的自信，成為接下來淘汰賽階段北歐海盜在鐵血防守外的另一項出鞘神兵。而瑞典能夠守住整場比賽瑞士更為活絡的進攻，在前幾場比賽發揮就很出色的門將奧爾森（Robin Olsen）也當居首功，有穩定性高少犯錯的他把守最後一關帶給全隊很大的安定感，本屆世界盃上包含丹麥的舒米切爾（Kasper Schmeichel）、冰島的荷杜森（Hannes Thor Halldorsson）也是大出風頭，為北歐出產的守門員好好爭了一口氣。另外對瑞典來說最賺的是瑞士的進攻沒有帶給他們太大的壓力，全場只吃了一張黃牌，相隔16年再度闖進世界盃的8強賽上可以使用完整陣容出戰，肯定又是爭勝利多。

瑞士縱然在整場球賽占據控球率64%比36%，射門次數18比12、傳球準確率也比較高的優勢，但與德國、西班牙一樣欠缺能進球的「創意一傳」，成長停滯不前、踢法單調只會內切的王牌沙基里扛不起這個指揮官的責任。而兩位輪流上陣的主力前鋒德米奇（Josip Drmic）、塞費羅維奇（Haris Seferovic）能力有限，面對防守強隊時往往在4231中的單箭頭中徹底迷失於後衛叢林陣，因此落入得勢不得分的窘境，只要後防先出紕漏，不得不大舉壓上，最後時刻後防鬧空城被打反擊吃紅牌的這種輸球方式也是無法避免地會重複上演。以兩隻球隊的防守強度來說，比賽的勝負或許在誰先失分的那一刻就已經決定了，剎那即成永恆。