為Tiki-taka打法敲響喪鐘 俄門將PK神撲續寫地主傳奇

俄羅斯門將阿金費耶夫（藍色球衣）精彩擋下西班牙兩記罰球成贏球大功臣，接受隊友狂賀。美聯社 2018世界盃登場的第三場16強淘汰賽，冷門不斷的本屆賽事再爆一樁，地主俄羅斯 在射門次數不到對手三分之一，控球時間也只有稀少21%的絕對劣勢下，憑藉貫徹始終的鐵桶陣將比賽拖延到了最後的PK大戰 ，擊敗了「無敵艦隊」西班牙 驚奇地闖入八強賽。戰鬥民族成為淘汰賽至今唯一「以下剋上」的小組第二名球隊，這也是他們1994年從前蘇聯獨立為俄羅斯以來，參加五次世界盃所能取得的最好成績，成功延續了地主國的黑馬傳奇。西班牙與德國兩支採用4231「Tiki-taka」傳控打法曾獲得無數榮譽的頂級豪門在本屆賽事中的步履蹣跚、提早埋單，已顯示這套統治足壇10餘年的戰術被研究透徹，若沒有夠好的中鋒與前場高速跑動的配合，半調子的「Tiki-taka」再也無法輕易拿下對手。曾創2008~2012大賽三連冠的西班牙連續在2014年世界盃、2016年歐洲盃與今年提早打包出局，未來如何改良與提升這套深入國內的戰術系統勢必成為主帥重要課題。

在本場比賽中西班牙排出與前三場小組賽一樣的4231陣型，但輪換三名球員上場，皇馬天才小將阿辛斯奧（Marco Asensio）本屆賽事首度先發，功勳老臣伊涅斯塔（Andres Iniesta）坐在替補席上。俄羅斯在小組賽最後一役本排出與前兩戰大勝的相同陣型，卻被烏拉圭好好上了一課後，本役也務實地擺出541的鐵桶陣，擺明要死守到最後。西班牙在第11分鐘早早取得領先，右後衛拿祖（Nacho）的插上助攻為球隊贏得自由球機會，俄羅斯的後防領袖伊格尼許夫奇（Sergei Ignashevich）緊緊擒抱住對手最具搶頂威脅的高點拉莫斯（Sergio Ramos），反倒在背身情況被球打到腿上反彈成烏龍球入網。38歲又352天的伊格尼許夫奇成為世界盃史上打進烏龍球的最年長球員。領先讓西班牙能夠更穩定的繼續一球在腳樂趣無窮的控球，俄羅斯也開始加大反擊力度，利用簡單直接的長傳球讓身高具有絕對優勢的中鋒久巴（Artem Dzyuba）來製造第二落點的後上攻門，上半場的地主隊在高空球爭頂上勝率高達73%，不斷傳中的壓力也製造出皮克（Gerard Pique）要命的手球犯規，與法國對陣澳大利亞時他的巴塞隆納搭檔烏迪迪（Samuel Umtiti）一樣的動作而送出無謂的12碼，久巴罰進後雙方以平手進入下半場。

西班牙與地主俄羅斯十六強賽，俄羅斯伊格尼許夫奇（中）開賽十二分鐘擺烏龍，送西班牙一球。（法新社）

在小組賽時已顯現出西班牙雙邊後衛參與助攻後回防過慢的問題，本場比賽俄羅斯也抓住這個痛點，屢屢從艾爾巴（Jordi Alba）鬧空城的右路大打反擊，只是俄羅斯有所顧忌一直沒有投入太多兵力，收到的效果也不如摩洛哥那樣好。兩邊都不想再失分所以踢得都較為保守，西班牙雖然控球在腳但除了全場被侵犯倒地最多次的伊斯柯（Isco）外缺少帶球突破的氣魄，也幾乎不嘗試遠射，讓他們即便在第67分鐘換上核心伊涅斯塔後，打算讓保有體力的他在比賽最後階段鎖定勝局，其他球員卻反而在體力下滑後傳球準確率也下降，開始產生不應該的失誤，讓伊涅斯塔有力難施找不到小組配合的夥伴，直到第84分鐘才由替補前鋒阿斯帕斯（Iago Aspas）協力為他製造出一次有威脅的打門被對方門將精彩化解。在延長賽中西班牙開始加大進攻力度，也有強勢突破與遠射的表現，幾位替補進選手為球隊注入了活力。但肯定要稱讚的是俄羅斯在本場比賽的防守做得非常好，始終未被對手的導腳拉開空間產生明顯漏洞，裁判的吹判尺度也幫了地主國忙，西班牙120分鐘內拿到的前場定位球寥寥無幾，有幾次被絆倒後裁判未吹吃了些悶虧，讓他們無從再發揮上半場得分的頭錘進攻機會。

進入更靠心理素質與運氣決勝負的PK大戰後，勝利的天平已悄悄倒向防守戰術實行成功，且具備全主場應援優勢的俄羅斯身上。果不其然在本屆世界盃上表現頗失水準、信心也大受打擊的德赫亞（David De Gea），包含上半場的那顆12碼在內，五個罰球一球都無法撲下。他在前兩輪小組賽中是32隊內唯一沒有做出成功撲救的門將。反觀俄羅斯隊長阿金費耶夫（Igor Akinfeev）則精彩擋下西班牙兩記罰球，讓球場陷入歡騰的紅白海洋之中，包含120分鐘內數次精彩撲救，他也順利成章獲選本場比賽的最佳球員。歷經部分換血的西班牙在PK大戰中充分顯現這批沙場名將的穩定性與心理素質，雖然拉莫斯與皮克防守上不是那麼穩固，但他們與伊涅斯塔都穩穩罰入12碼，而這三人也是2012年歐洲國家盃四強賽對陣葡萄牙的PK戰上都有進球的功臣。但年輕球員的科克（Koke）、阿斯帕斯就都失手，若由更老道的布斯克茨（Sergio Busquets）與艾爾巴來踢或能收到更好的效果，這也是排人選上的一次後見之明，與年輕人不得不繳學費的殘酷現實。加上這場敗仗，鬥牛士們在連續九次大盃賽上與地主國的對決全數敗北，已陷入另一項魔咒怪圈。

綜觀四場比賽，西班牙的輸球很類似德國，全隊在對方的半場進行傳導，卻極度欠缺具威脅的「最後一傳」，傳球次數雖多、成功率雖高，卻流於無意義的帳面數字。德國缺少禁區內的接應人選，西班牙雖有單打效率高的科斯塔（Diego Costa），但在他被數名後衛貼身看管的情況下，其他人一直未能奔跑起來，替他拉開空間、分擔壓力，浪費太多時間在保守的回傳上。今年的巴西隊反而是運用Tiki-taka最好的球隊，四年前被德國7:1血洗後痛定思痛，在本屆賽事中面臨對手粗野犯規伺候的鐵桶陣，反倒以大量的高速一腳傳球、撞牆二過一配合、時慢時快的節奏與中後場球員的插上遠射吊中，展現出極致傳控打法應有的精神與態度，至今也收到了不錯的成效。在2016年歐洲國家盃便開始反制4231的復古352陣型成果豐碩，如何在進入下一個時代前掌握陣型改革的竅門，並針對性培訓這批素質不俗的新血，將成為西班牙與德國此刻開始的最大考驗。