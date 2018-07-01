全能天才姆巴佩一戰封神 阿根廷黃金一代雖敗猶榮

法國隊新星姆巴佩（Kylian Mbappe）。 美聯社

2018世界盃16強淘汰賽所登場的第一組比賽便是最吸引全球球迷目光的一場頂尖對決，法國與阿根廷兩支高人氣豪門也奉獻了一場刺激萬分的對攻大戰，最終由實力更完整的法國在90分鐘內4:3驚險勝出，這是高盧雄雞在世界盃歷史上對藍白軍團的第一次勝利。身價一億八千萬歐元的天才新星姆巴佩（Kylian Mbappe）以兩個精彩進球與製造了一個12碼罰球，可謂單兵擊潰阿根廷的防線震撼全世界，力扛眾星雲集的法國隊前進8強賽。他成為1958年世界盃以來，繼世紀球王比利（Pele）之後唯一單場射進兩球的20歲以下青年才俊，並在本場比賽的正面決戰中力壓表現也頗為傑出的梅西（Lionel Messi），命運似地意味著球王的世代交接。阿根廷的黃金一代們在小組賽最後一戰重新振作打出氣勢，但一路走來身為本屆世界盃平均年齡最大的球隊體力與速度堪慮，不穩定的後防線也一直是最大的隱憂，面對對手齊整的後防線能夠攻入三球，將比賽懸念維持到最後一刻，不懈鬥志十分值得肯定，堪稱華麗的謝幕。四年後也將不會再看到包含馬斯切拉諾（Javier Mascherano）等名將在內的諸多身影。

本場比賽法國排出他們的最強陣4231，阿根廷把前一戰獲勝的442陣型改為433，並用邊路衝擊力更強的帕文（Cristian Pavon）取代伊瓜因（Gonzalo Higuain）出場首發，把梅西頂上中路位置。開場後法國的中場迅速在對攻中佔據上風，僅6分鐘姆巴佩的突破就為格里茲曼（Antoine Griezmann）得到自由球中柱險些破門的機會。隨後第13分鐘也是他的一對四強力衝刺讓左後衛羅荷（Marcos Rojo）付出黃牌與12碼的代價，由主罰12碼命中率極高的格里茲曼率先破網為法國取得良好開局。中場統計這一球的瞬間加速度計算成跑百米的話是9.183秒，足以打破世界紀錄的誇張水準。隨後法國持續掌握場上局勢，雖然控球率遠遜阿根廷，但在中場採用多人迅速包夾的高壓防守，讓阿根廷球員只要動作慢一步傳球路線就會被破壞，場上主要待在右路的梅西也被放棄助攻專心盯防他的馬圖伊迪（Blaise Matuidi）與「世界第一後腰」康德（N'Golo Kante）完全壓制住，再度落入與隊友脫節的窘境中。中後場幾次嘗試過頂球吊入禁區也過不了法國兩位高中衛的防區，反而被反擊衝擊得險象環生。但法國也在防守犯了人員過度收縮的問題，讓迪馬里亞（Angel Di Maria）站在30碼外完全無人盯防的舒服狀態下用世界波遠射扳平比分，讓上半場保持的優勢功虧一簣。迪馬里亞的射門與邊路作戰能力在上屆世界盃便是阿根廷的重要武器，在對奈及利亞與法國這兩場比賽中也充分發揮作用，在左路時常拉開對手站位緊密的防線，為主戰右路的梅西減低不少壓力。

下半場第48分鐘阿根廷把握同於德國克魯斯（Tony Kross）絕殺瑞典的良好定位球位置，雖然禁區爭頂比不過法國人的身高，卻把握第二落點打入第二顆進球。這一球法國隊再度犯了防守人員過度集中禁區的毛病，竟然沒有派人盯住游弋在外伺機遠射的梅西，折射可是本屆守門員最害怕遇到的狀況。這麼早落後顯然完全在法國人意料之外，接下來發動的反攻顯得凌亂。但阿根廷叫人擔心的後防又再出現後衛與門將的默契失誤，讓格里茲曼反搶成功的射門也預示了進球的再度到來。因為不必要的犯規而失掉第二分定位球的法國右後衛帕瓦德（Benjamin Pavard）右路插上的凌空抽射還了對手一記世界波，而上半場就讓阿根廷左右兩個邊後衛都身揹黃牌的姆巴佩下半場兩顆瘋狂進球幾乎殺死了比賽。這兩球其實都不是特別好的機會，第三分是他在禁區的人堆中高速啟動，硬是拉出一點射門角度且精準踢出近距離守門員最難反應的低平球；第四分在反擊時吉魯（Olivier Giroud）傳的球速太慢也太靠近守門員，如果是速度較慢的前鋒很可能這球已提前被門將破壞，但姆巴佩的速度卻能夠趕上，讓這個傳球成為單刀，被媒體譽為回想起巔峰時期的外星人羅納度（Ronaldo）。這位本屆世界盃最才華洋溢的新星恐怖的高速、勤奮的跑位、精湛的射術，以及被犯規後保持冷靜情緒的超齡球商，在在具備最頂級球星的特質。兩年前同樣進球能力驚人的法國隊在歐洲盃的決賽中倒下，如今姆巴佩的崛起與選在最適當時機的爆發，讓他們現在確實地擁有了捧起世界盃冠軍獎盃的底氣與自信。

阿根廷隊在換上阿奎羅（Sergio Aguero）與梅薩（Maxi Meza）後發動的絕命一搏仍顯現出兇悍的反撲氣勢，並未如同對克羅埃西亞一戰的提前崩盤，但狀態明顯不如四年前的梅西錯失他在本場比賽最好的一次機會，第84分鐘的右腳射門軟弱無力被輕鬆擋下。爾後雖然傳出絕妙助攻讓阿奎羅頂進第三分也顯得為時已晚，賽後他仍然獲得8.0的全隊最高分肯定，帶領實力不如對手的國家隊奮戰到最後一刻，哨響後孤寂站在場中不捨離去的身影也還是令球迷心碎。四年後的阿根廷陣容勢必面臨大換血，屆時已35歲的梅西是否能夠複製1990年的馬拉度納神奇演出是個極大問號，沒有辦法贏得世界盃將成為他生涯的最大缺憾。法國在實力佔優的情況下贏得太過驚險，在比賽結束前就換下姆巴佩的調度也頗為可議，太低估了阿根廷追2球拖進延長賽的能耐。但在度過輕鬆的小組賽後本戰可謂吸收不少寶貴經驗值，防線上也找到可以改進的幾處缺陷，若能順利調整相信對於此後的冠軍征途大有幫助。