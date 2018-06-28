瑞典逆襲延續驚奇之旅 墨西哥痛失好局前景堪憂

瑞典以3：0獲勝，分組積分6分，以淨勝球躍上分組第一，隊史第4度從分組賽出線。 美聯社

F組賽事在前兩輪過後情況仍處於混沌之中，四隊都還有晉級的希望，也造就兩場比賽激烈非常，精采程度不遜前一天的D組。前兩輪獲取兩勝情勢最穩的墨西哥 只需打平就能篤定出線，在上一戰遭遇德國 絕殺，氣勢重挫的瑞典 有非贏不可的壓力，在哀兵出擊的狀況團結一心下踢出絕佳好球，意外地以3:0大勝墨西哥，反而躍升為小組第一晉級16強淘汰賽，進入了強敵較少的右半部籤表。墨西哥以大比分慘敗，不但是繼1978年0:6告負西德以來在世界盃上最慘痛的失利，若不是倚靠另一邊南韓神奇地擊敗衛冕軍德國，還可能直接掉到小組第三打包回家。如今雖然締造連續七屆世界盃晉級16強的偉業，卻也落入魔鬼左半部賽程，可能率先要與巴西交手的不利情勢，絕非他們賽前所希望的結局。

本場賽事兩隊都排出迎戰德國的慣用陣型，瑞典的442對上墨西哥的4231，開場藍黃軍團就擅用自己的優勢抓著墨西哥的痛點高舉高打，還不到一分鐘的第一波進攻就逼使加拉爾多（Jesus Gallardo）爭頂時吃到黃牌。在小組賽第一戰時平均身高186.5公分居32強中第四名的瑞典就曾用這套空中轟炸讓南韓吃足苦頭。比南韓更矮，平均身高僅179.3公分的墨西哥顯然並不習慣對手這一套進攻模式，前兩輪的德國與南韓都是和他們大打球控腳下，講究推進快速的全攻全守，但瑞典知道與墨西哥打快絕討不了好，也從對德國一役學到經驗，故在場上分工明確，兩個邊後衛認份防守很少上前助攻，雙後腰也十分注重對墨西哥幾位進攻球員的盯人，執行穩紮穩打的傳統吊中戰術，以及中場凶狠的衝撞拚搶，本場裁判對犯規的尺度判罰稍微寬鬆，成功讓擅長「亂刀流」的墨西哥徹底卡彈，前兩輪的流暢進攻不復見。但在反擊時瑞典也還是存在前鋒把握能力不佳的老毛病，上半場兩隊雖然合計累積19次射門，卻還是0:0的僵局，成為本屆賽事中尚未進球卻射門最多次的半場比賽。

中前場圍攻瑞典卻毫無效果，反被連串反擊打得心浮氣躁時，失去冷靜的墨西哥後衛群率先出錯，包含第50分鐘在禁區的連番盯漏人，讓插上的左後衛奧古斯丁森（Ludwig Augustinsson）無人防守下打入進球、以及第62分鐘主力中衛莫雷諾（Hector Moreno）在禁區鏟球奉送12碼，以當時的情勢來說並不是非犯規不可的情況。這個犯規不但讓比分落後兩球，也使莫雷諾吃到第二張黃牌將在16強淘汰賽時禁賽，對墨西哥來說是賠了夫人又折兵。第66分鐘時瑞典中鋒貝治（Marcus Berg）負傷下場，也讓主帥放開來防守，面對禁區內外塞滿的「小小兵」鐵桶陣，墨西哥也無力回天，但依靠「半腰球」傳中和遠射還是打出幾次差點破門的良好進攻，也顯現出球隊的優良體質、頑強鬥志仍是後續打硬仗的本錢，本場慘敗包含第三分的烏龍球在內多少也有些先天不利（身高、身材劣勢）與運氣上的因素。

在頭號球星伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）退出國家隊後，不被外界看好能突圍的瑞典隊卻能憑藉團結至上、一加一大於二的強悍精神在與法國、荷蘭同組的會外賽死亡之組中脫穎而出，更在兩回合附加賽上擊敗義大利，才能在12年後重返世界盃大舞台，更在首戰中克服60年來不勝的慢熱問題擊敗南韓，差點逼平德國，以及今日的黑馬逆襲驚奇以頭名殺入16強，顯現這支星味不足卻低調堅毅的北歐球隊實在不容小覷，若表現不佳的進攻核心佛斯貝治（Emil Forsberg）能恢復應有的傳射水準、貝治的傷勢也無慮的狀況下，瑞典有底氣成為列強都難以啃下的硬骨頭。至於痛失好局的墨西哥可說在高空球的「剋星」面前被好好上了一課，值得欣慰的是之後暫時不會遇到這種類型的球隊，若與巴西進行控球對攻，他們的快打旋風仍有放手一搏、再現首戰傳奇的可能性。