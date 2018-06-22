重啟歐國盃最強陣型 法國優雅穩健過首關考驗

法國姆巴佩。美聯社 最被筆者看好成為本屆世界盃冠軍球隊的法國 ，在中前場位置星光熠熠、後防也沒有明顯缺陷，整體人員齊整、年齡正處當打之年，全隊身價10.8億高居32支球隊榜首，便是這批球員素質之優秀的證明。但法國隊一向有發揮不如預期、易遭爆冷的老毛病，今年在第一場小組賽對上實力C組最弱的澳大利亞，就踢得並不出色，面對對手的鐵桶陣拿不出更多破解辦法，精神狀態有些懶散，直到第81分鐘才鎖定勝局，賽後也遭到批評未打出應有水準。但在本場球中對上不能再輸、全力一搏的祕魯，倒是進攻優雅、防守穩健，以本屆賽事目前為止掌握局面能力最佳的豪門球隊表現完美收尾，確定晉級16強，已初步展現出問鼎金盃的氣勢。

在第一場小組賽時，法國採用433陣型，把2016年歐洲國家盃最佳球員格里茲曼 （Antoine Griezmann）拉到最前方，但顯然無法發揮他的速度與盤球能力，迷失在澳大利亞後衛的夾擊內，也降低法國的攻擊效率。因此本場賽事主帥德尚（Didier Deschamps）重新啟用了法國歐洲盃上力克德國、冰島一路高歌凱進的主力4231陣型，由身材壯碩、能背身拿住球的中鋒吉魯（Olivier Giroud）靠前，再由他掩護作球給其他進攻球員，效果立竿見影。法國隊踢出堪稱是本屆世界盃豪門球隊最流暢華麗的一個半場，有一次精彩進攻便是由吉魯頭球作回給格里茲曼抽射，秘魯 在中場的防守過於溫和，讓法國攻勢發動機博格巴（Paul Pogba）屢次有妙傳禁區的演出。當法國能夠用舒服的方式踢球，前場反搶也作得不錯時，進球便只是數量多寡的問題。

兩年前入選歐洲盃最佳11人陣容內的法國隊功臣帕耶特（Florent Dimitri Payet），本屆卻被排除在世界盃大名單內，取而代之打上主力的姆巴佩 （Kylian Mbappe）、登貝萊（Ousmane Dembélé）自然都是妖星等級的天才小將。年僅19歲，曾獲歐洲金童獎的姆巴佩球商高、身體強壯、在右路能衝能射能傳，更因其團結肯拚防守的意識在場上有巨大貢獻，第13分鐘他巧妙地殺入禁區就差點製造了12碼罰球機會、第33分鐘良好的跑位意識更讓他出現在最該出現的位置，輕鬆打入決定勝負關鍵的一球。這個進球也讓姆巴佩成為法國隊史上在世界盃與歐洲盃能夠進球的最年輕球員，目前身價已有1億8000萬元的他不僅未來有登上球王寶座的可能性，從現在開始也已經是法國隊內不可或缺、球迷不容忽視的少年球星。

由於前一場比賽澳大利亞逼平了丹麥，所以秘魯本場賽事是無論如何也至少非打平不可，然而他們沒有像前一天的摩洛哥與埃及加強防守兇悍程度，讓對手綁手綁腳，直到80分鐘以後才開始兇狠已然太晚，還因此衍生了足球史上第一次的VAR沒收黃牌趣聞。綜觀整場比賽勤勉跑動的他們即便陣中王牌前鋒格雷羅（José Paolo Guerrero）能夠從禁賽風波中回歸先發，實力還是明顯差了一截，全場進攻只有一次在禁區創造破門機會，其他只流於禁區外的試手氣遠射，全場射門甚至比法國還少上兩次。歸根究柢秘魯在第一場比賽佔據優勢下反倒敗在丹麥反擊，逼得本場球得嘗試猛攻，讓法國可好整以暇應對的先天條件已然不利，場上球員也沒有超水準演出，無奈連吞兩敗成為摩洛哥、埃及、沙烏地阿拉伯之後，本屆世界盃的第四支確定淘汰隊伍。

上半場踢得有聲有色、中前場球員還能個個秀華麗腳法來長短傳配合，取悅球迷的法國，下半場雖然被秘魯多派上前鋒圍攻，退守後場面卻不會險象環生，仍在掌握範圍之內，不需要靠犯規擋下對手，也因此並沒有送出幾次自由球的機會給秘魯，還能維持自己的節奏來打反擊。後來更游刃有餘地在合情合理的時間內把進攻核心姆巴佩、格里茲曼一一換下保護他們不要受傷或拿牌，換上來的登貝萊也確實把握時間製造了數次威脅。雖然比分並不如比利時對巴拿馬來得大，但整場比賽毫無疑問能以「完勝」來形容。唯一的瑕疵在前役手球免費奉送12碼的中後衛烏迪迪（Samuel Umtiti）表現仍不那麼穩固，有些失誤出現，或許因捲入俱樂部轉會風波而有點影響心態，需要盡快在淘汰賽找回狀態。