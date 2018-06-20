攻守平衡造就塞國黑馬DNA 波蘭中場自毀長城

塞內加爾出戰波蘭，塞內加爾球員聚在一起慶祝進球。 美聯社 做為本屆世界盃32強中最後亮相的一組對戰，延續了幾日下來的「爆冷」風格，H組被看好晉級的頭兩名球隊哥倫比亞、波蘭 雙雙以1-2的比數落敗，相對而言弱勢的日本與塞內加爾 成為黑馬傳奇的一份子。有趣的是，兩支輸球隊伍的特性本為「攻優於守」，攻擊線上均有叱吒風雲的一線巨星，卻在防守上的一次要命失誤便陷入萬劫不復之境，可謂講究「攻守平衡」球隊的一次寶貴勝利。2002年首度打入世界盃的塞內加爾在開幕戰中擊敗衛冕軍法國，並在隨後過關斬將打入八強，將「黑馬」的印記牢牢烙印在全球足球迷心中。本屆球隊成員素質更普遍被認為比2002年的前輩們還要優秀，也確實在開幕戰用高水準的演出為強勢的歐洲球隊再上了一課，並成為2018年世界盃第一輪小組賽畢五支非洲參賽球隊中唯一能獲得勝利的「非洲之光」。

世界排名位於法國之後，高居第八的波蘭「白鷹」大軍坐擁會外賽怒轟16顆進球的全能神鋒萊萬多夫斯基 （Robert Lewandowski）與為他輸送砲彈的三位優質中場，攻擊力在歐洲可排進前五名，進球從來不是問題。開賽後前28分鐘雙方便大打進攻足球，彼此打法大開大闔、攻守交替明快，場面是55波。但明顯波蘭幾位中場球員狀態不佳，尤其是攻守樞紐克里喬維亞（Grzegorz Krychowiak）12分鐘就防守反應太慢而吃到黃牌，還出現數次無人防守下的離譜傳球失誤。在中場支援無力的狀況下萊萬顯得孤掌難鳴，即便回到己方半場協助控球，想打反擊卻也在自家人的傳球不到位下難以製造機會，連一腳射正都沒有。在中場對抗逐漸落居下風後，第37分鐘塞內加爾的率先進球也是時間早晚之事。全場萊萬最有機會接近進球的時刻竟然是自己帶球突破被絆倒後的自由球操刀，可見得其運動戰內波蘭中前場串聯之不順。

一方面波蘭中場球員狀態不是那麼好，另一方面「特蘭加雄獅」的防守能耐也超乎對手預期。過去對非洲球隊的普遍印象是重攻輕守，對自身攻擊能力有信心的波蘭採取對攻戰術，打算進球後再開始放慢節奏，卻發現怎麼也打不進去，因為波蘭球員在歐洲內算是身材高大具備一定優勢，但塞內加爾球員卻更為高壯且兼具速度，在身體、奔跑的單對單對抗上甚至能夠反壓制住波蘭，可說剛好是白鷹軍團習慣打法的剋星。兩位表現優異的中後衛科里巴利（Kalidou Koulibaly）、薩內（Salif Sané）今日協力貼身防守萊萬，效力德甲漢諾威96的後者與神鋒有多次交手經驗，時常搶先破壞掉波蘭餵給他的傳球。波蘭的兩翼傳中本為殺器之一，但本場賽事中卻也過度執著在對手人員堆積的中路直塞浪費時間，直到下半場第78分鐘時因全面壓上、增加進攻人手後才開始憑藉邊路傳中製造頭錘攻門，開始讓塞內加爾守門員真正有事可做。主帥與球員們的應變不及也是敗因，不得不吞下隊史對戰非洲球隊的苦澀首敗。

若無第60分鐘克里喬維亞要命且選擇差勁的凌空回傳失誤，讓剛好從場外治療完畢漫步回球場的尼昂（M'Baye Niang）撿了個便宜進球，波蘭或有機會保住平局。但塞內加爾全隊確實展現出更強悍的求勝心態，即便控球率更少但場上跑動更勤，且勇於在波蘭凶狠攔截下硬碰硬，屢次倒地受創後爬起再戰，可謂以血性拚下屬於自己的勝利，主帥西塞（Aliou Cisse）為球隊調教的穩固防守體系亦值得讚賞。贏下這場硬仗後，塞內加爾再度打進淘汰賽的機率大增，後續的黑馬傳奇能走到何種程度也令人期待。