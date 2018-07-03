巴西擋道 墨西哥連七屆跨不進八強

世界盃16強迎來了美洲內戰，由E組首名巴西對上F組次名的墨西哥，巴西隊在小組賽裡踢得並不算好，拿下2勝1和取得5顆進球與1顆失球，除了小組賽對上塞爾維亞較早鎖定勝局外，其餘兩場都是驚險拿下積分。對手墨西哥的晉級之路更為驚險，除了在小組賽首場爆冷力克德國外，對上實力較差的韓國也是2：1險勝，末輪對上瑞典更是0：3輸球，球隊狀態跟巴西一樣令人擔心。

上半場兩隊互有攻勢，不論是控球率、傳球次數、傳球成功率甚至連跑動距離都不相上下，墨西哥在上半場掌握大部分的攻勢與節奏，團隊的配合與跑位不斷威脅巴西門將艾利森但就是沒能將球踢進門框裡，巴西則是靠著前場三叉戟及內馬爾、熱蘇斯、庫蒂尼奧的進攻跑位創造出許多機會，不過墨西哥門將歐喬亞屢屢化險為夷，上半場就以0：0結束。

比賽來到下半場後出現了關鍵變化，巴西邊鋒威里安從上半場失魂狀態突然甦醒，不斷利用高速跑動進攻墨西哥邊路，巴西也隨著威里安的速度進攻線活絡了起來，下半場開賽不到十分鐘，威里安的禁區突破加上內馬爾搶點攻破墨西哥球門，取得進球後巴西逐漸拿回主控權，雖然控球率低於墨西哥，不過把場上的節奏控制得宜，在終場前又靠著內馬爾的突破助攻由菲爾米諾攻入第2顆進球。

反觀墨西哥在被進球後試圖在進攻端做出變化，藉由換人及戰術的調整向巴西的球門做出攻擊，不過巴西的中後場表現穩定，不斷化解墨西哥的攻勢，使墨西哥無法做出更加有威脅的攻擊與射門，最後就以0：2再度於世界盃賽場上負於巴西。

本場比賽兩隊皆有關鍵人物跳出，巴西隊的威里安在下半場開始後一改上半場疲軟的態度，在攻擊端不斷製造出威脅，也讓墨西哥後衛吃足苦頭，另一位巴西關鍵人物就是內馬爾，一射一傳讓巴西在進攻上得以放心，上半場的禁區過人雖然沒能進球，卻也展現出優異的過人能力。

墨西哥門將歐喬亞更是精彩好球不斷，上下半場皆擋出許多巴西隊的好球，被進的兩顆進球也不能完全怪罪於他，只可惜墨西哥在進攻上沒能幫助球隊帶回勝利。加上這場比賽後，墨西哥已經連續四次在世界盃的賽場上輸給巴西，除了沒能將對戰巴西零進球的不堪紀錄終止外，也創下了連續七屆在世界盃16強遭到淘汰的命運。