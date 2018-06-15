烏拉圭希梅內斯一錘定音 中衛高汀是隱形英雄

烏拉圭辛苦以1：0擊敗埃及，中止48年世足首戰不勝魔咒。 美聯社

台北時間6/15晚間迎來了俄羅斯世界盃A組的重頭戲，由南美傳統強權『天藍軍團』烏拉圭 對上北非埃及 。烏拉圭連同本屆俄羅斯世界盃已經連續三屆現身決賽圈，反觀埃及則是從1990年義大利世界盃後相隔28年後再度重返世界盃的舞台。

上半場烏拉圭擺出442的陣型，由西甲巴塞隆納當家前鋒蘇亞雷斯 與法甲金靴獎得主卡巴尼領銜出擊，後衛群則有西甲馬德里競技競隊長高汀 鎮守，而埃及則是擺出4231的陣型應對，眾所矚目的『埃及梅西』薩拉赫因傷還是未能上場。

雖然賽前教頭掛保證薩拉赫可出賽，但他整場都坐在板凳席上，埃及在進攻上也明顯少了重點。 美聯社

烏拉圭在上半場的進攻看起來似乎有些不連貫，中場球員與兩位鋒線並沒有太好的配合機會，基本上都是單兵作戰，雖然蘇亞雷斯有一次門前的絕佳機會但沒能保握，而埃及方面很明顯是保守球風，相較於烏拉圭來說更顯得沉悶，因此上半場結束後兩隊0：0平手。

到了下半場之後，烏拉圭似乎在進攻上找到節奏，擔任雙箭頭的蘇亞雷斯與卡巴尼漸漸進入比賽狀態，出現了多次大好機會，可惜埃及門將謝納維展現守門功力不斷化解危機，直到比賽89分鐘，烏拉圭掌握了角球機會，後衛希梅內斯 一錘幫助烏拉圭拿下重要勝利。

希梅內斯的頭錘進球拯救了烏拉圭，避免被埃及逼和。 美聯社

本場比賽烏拉圭掌握住大部分的進攻機會，全場15次射門5次射正還拿到5個角球機會，反觀埃及只有8次射門3次射正連一顆角球都沒有，進攻效率只有烏拉圭的一半。

埃及在進攻上不連貫除了『埃及梅西』薩拉赫沒能上場之外，中場艾蘭尼也沒發揮在英超阿森納的實力，讓埃及在進攻上失去供輸，沒有創造出具有威脅的進攻。而另一個重點則是烏拉圭的隊長高汀，這場比賽中高汀展現出世界頂級中衛的水準，數據顯示本場比賽高汀有88次觸球66次傳球5次解圍4次搶斷與100％的拼搶成功率，如此強悍的防守也讓埃及的鋒線群們佔不了便宜，堪稱烏拉圭最後贏球的隱形英雄。

烏拉圭高汀(右)展現頂級世界頂級中衛的水準，不斷化解埃及攻勢，是贏球無名英雄。 美聯社

埃及雖然沒能搶下積分，但門將謝納維的表現令大家驚豔，成功的多次擋下兩位世界頂級前鋒的攻擊，精彩的撲救讓人讚嘆，接下來的賽程裡我們繼續拭目以待，絕對會有更精采的比賽讓大家驚豔的！