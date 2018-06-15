烏拉圭希梅內斯一錘定音 中衛高汀是隱形英雄
台北時間6/15晚間迎來了俄羅斯世界盃A組的重頭戲，由南美傳統強權『天藍軍團』烏拉圭對上北非埃及。烏拉圭連同本屆俄羅斯世界盃已經連續三屆現身決賽圈，反觀埃及則是從1990年義大利世界盃後相隔28年後再度重返世界盃的舞台。
上半場烏拉圭擺出442的陣型，由西甲巴塞隆納當家前鋒蘇亞雷斯與法甲金靴獎得主卡巴尼領銜出擊，後衛群則有西甲馬德里競技競隊長高汀鎮守，而埃及則是擺出4231的陣型應對，眾所矚目的『埃及梅西』薩拉赫因傷還是未能上場。
烏拉圭在上半場的進攻看起來似乎有些不連貫，中場球員與兩位鋒線並沒有太好的配合機會，基本上都是單兵作戰，雖然蘇亞雷斯有一次門前的絕佳機會但沒能保握，而埃及方面很明顯是保守球風，相較於烏拉圭來說更顯得沉悶，因此上半場結束後兩隊0：0平手。
到了下半場之後，烏拉圭似乎在進攻上找到節奏，擔任雙箭頭的蘇亞雷斯與卡巴尼漸漸進入比賽狀態，出現了多次大好機會，可惜埃及門將謝納維展現守門功力不斷化解危機，直到比賽89分鐘，烏拉圭掌握了角球機會，後衛希梅內斯一錘幫助烏拉圭拿下重要勝利。
本場比賽烏拉圭掌握住大部分的進攻機會，全場15次射門5次射正還拿到5個角球機會，反觀埃及只有8次射門3次射正連一顆角球都沒有，進攻效率只有烏拉圭的一半。
埃及在進攻上不連貫除了『埃及梅西』薩拉赫沒能上場之外，中場艾蘭尼也沒發揮在英超阿森納的實力，讓埃及在進攻上失去供輸，沒有創造出具有威脅的進攻。而另一個重點則是烏拉圭的隊長高汀，這場比賽中高汀展現出世界頂級中衛的水準，數據顯示本場比賽高汀有88次觸球66次傳球5次解圍4次搶斷與100％的拼搶成功率，如此強悍的防守也讓埃及的鋒線群們佔不了便宜，堪稱烏拉圭最後贏球的隱形英雄。
埃及雖然沒能搶下積分，但門將謝納維的表現令大家驚豔，成功的多次擋下兩位世界頂級前鋒的攻擊，精彩的撲救讓人讚嘆，接下來的賽程裡我們繼續拭目以待，絕對會有更精采的比賽讓大家驚豔的！