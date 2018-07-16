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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

法國抓穩防守瑕疵 克國後半場失神兵敗終成定局

鄭仲嵐
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法國再次奪冠，球員興奮地擁抱。 （法新社）
法國再次奪冠，球員興奮地擁抱。 （法新社）
回到1998年，法國在自家主場首次舉起大力金盃，當時的比賽讓法國舉國歡騰。克羅埃西亞，也是在這一年首度踢進世界盃，並在最後進軍四強，拿下季軍，成為首度踢進世足賽的季軍奇蹟。

在2018年，法國與克羅埃西亞，兩隊都在暌違20年後，再度問鼎世界足球的最高峰，法國想要用自身經驗證明，非主場也有封王的實力，克羅埃西亞則是想要驗證，他們16強後，靠著延長賽進軍冠軍戰的實力，絕非浪得虛名。

就過去經驗來說，克羅埃西亞一直都是屬於慢熱球隊，但在比賽一開始時，克國在防守力道上變得相當積極，在了解法國中場難攻的特性下，克國剛開始不斷地在邊路尋找機會。然而，克國中場也是世界頂級，中路在硬碰時，雙方就會消耗過多體力，在雙方選擇不強碰中路的狀況下，邊路成為探索對方空間的機會。

但以邊路滲透力來說，法國剛開始還是相對較紮實，過了15分鐘後，幾次的進攻都開始展現威脅。18分鐘，法國抓到一記禁區外的斜角自由球，這個角度也是克國過去相對不好掌握的邊角，在禁區爭頂時，克國自家曼祖基奇雖然爭到點，卻在不好的位置上頂到，讓這記自由球成為烏龍球，法國意外地靠對手幫忙先馳得點。

隨後，克國在這場比賽進攻開始發揮更多實力，28分鐘時，由莫德里奇開球，禁區一輪地爭頂下，終於讓佩里希奇抓到時間左腳起腳破門。不過佩里希奇本身也是隨後在禁區防守時碰到手造成犯規，遭判罰12罰球，由格里茲曼穩穩起腳讓比分超前。

進入下半場後，克羅埃西亞又想藉由更多的角球契機，創造地對空的攻勢，然而上半場的防守瑕疵較多，讓克羅埃西亞在回防時雖然速迅，但是無法到位。終於在59分時，讓博格巴抓到機會，在禁區附近趁著回防不及時起腳破門，克國在後防的無法盯牢，讓整體的防守出現瑕疵。最終在65分時，姆巴佩又在前場抓到克國球員無法集中精神之際，讓克國盯了上半場後防，此時卻遭到突破，頗有「殘存亦沒路、兵敗如山倒」之憾。

克羅埃西亞隨後在69分鐘，靠著門將洛里斯的回傳球失誤，讓曼祖基奇抓到機會抓到反彈球射門。整體而言，克羅埃西亞都是進攻紮實的一方，無論中場傳球，還有自由球與角球的開球，克國都有抓到機會，但是在關鍵性地決定角色上，克國缺乏前場穩住球精準控球破門的契機。讓最後法國在後半場採取死守之際，克國在體力下滑之際已經無力回擊，最後4比2，讓法國拿下暌違20年的冠軍。

對於克羅埃西亞來說，這也是1998年以來，他們拿下季軍以來更好的名次，450萬的小國打出奇蹟。法國在下半場已然拿出全部實力，在克國失誤之餘，能夠抓住機會猛攻，貨真價實的展現實力，拿下冠軍，一點也不僥倖。雙方一路有守有攻，有計略也有真實對抗，讓觀眾們看了一場驚呼連連得比賽。法國最終在暌違20年，再度證明自身實力，克服東歐的鐵漢善戰印象，成為世界第一。

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鄭仲嵐

倫敦大學亞非學院日本研究畢業，輔仁大學日文系畢，曾在日本交換留學一年。對於棒球與足球狂熱，業餘研究日本運動社會學與運動史。歷經BBC中文網駐台特約記者，台灣壹電視國際中心記者，營運日本足球網站Football Channel台灣版。

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