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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

滴水不漏防守 法國精準站位逼退比利時老對手

鄭仲嵐
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「知己知彼、百戰百勝」這句兵家常用語，萬萬沒想到會在法國與比利時上應驗。這兩個鄰國歷史上已經交鋒73次，法國24勝、比利時30勝、兩邊共19和，照理來說，法比已經是很瞭解對方，但就是因為太了解對方，甚至彼此有很多球員在聯賽是同一隊隊友，也增加比賽的可看度與刺激度，看是否能在此役解讀對手所有動作。

比利時在上一場擊敗足球王國巴西後，自1986年以來睽違進四強，不過卻也因此付出代價，當家後衛梅烏涅爾累積兩張無法出賽，讓後防陣容出現小小遺憾。對日本進球的查德利，則從活躍地左邊衛調動到右邊衛，這樣的嘗試也相當突破。法國則是排出4-2-3-1，自小組賽以來法國就有豐富的攻擊陣容，又有攻守俱佳的博格巴與康德站穩中場，以及強大後場，比利時要找出突破點確實有難度。

法國隊的博格巴（Paul Pogba）。 美聯社
法國隊的博格巴（Paul Pogba）。 美聯社

上半場一開始比利時企圖採用跟對戰日本後半段時的高空戰，然而阿扎爾跟德布勞內的精準傳球，自然是法國重兵看管的對象。過去比利時就是靠著這樣的進攻快打，徹底撕裂日本防線，但面對法國的精準防守與站位，比利時在突破上吃了一些苦頭。法國也深知過去比利時就是這樣拼到四強，自然不會讓中場拿到太多機會，雙方在45分鐘前互有攻守，但是都交白卷而歸。

烏迪迪抓到落點甩過費萊尼，讓球晃過守門員後進球得分。 美聯社
烏迪迪抓到落點甩過費萊尼，讓球晃過守門員後進球得分。 美聯社

下半場後，法國開始找出進攻的節奏，格里茲曼禁區的角球下，烏迪迪抓到落點甩過費萊尼，讓球晃過守門員後進球得分。隨後在幾波進攻中，法國嘗試從左路找尋切入點，都有很不錯的妙傳。比利時也趁著法國中場傳球不穩時，趁機讓盧卡庫反快攻，一度逼近球門。費萊尼更是發揮長人優勢，一度爭到點頭槌，但還是讓球從旁擦身而過。

法國則在這段期間，漸漸開始找到滲透比利時的方式，雖然有幾度只差臨門一腳，但是像吉魯等前鋒，則是可惜錯過機會。比利時則是很長一段時間都從右路進攻，但是效果都不好，阿扎爾雖然很多次從左邊找到機會，但是被重兵看管，法國隊嚴密看守做的相當到位之外，裁判對於雙方的過大動作都不至於吹罰，讓比利時在進攻節奏上有點找不到核心。

就在80分鐘後，法國將重心全都轉為防守，比利時則持續用中場導傳與自由球在禁區尋找機會。不過法國也相對聰明，一直把持控球時間放在自己的腳下，姆巴佩與博格巴等小伙子的刻意玩球更是激怒比利時球員。比利時就在最後進攻無門下，被法國滴水不漏的防守給結束比賽，無緣冠亞軍。比利時的五連勝之旅，結束在最熟悉地老對手法國，「知己知彼、百戰百勝」的格言，被法國給抓住中場罩門，精準地禁區站位，讓比利時學到了一課。

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鄭仲嵐

倫敦大學亞非學院日本研究畢業，輔仁大學日文系畢，曾在日本交換留學一年。對於棒球與足球狂熱，業餘研究日本運動社會學與運動史。歷經BBC中文網駐台特約記者，台灣壹電視國際中心記者，營運日本足球網站Football Channel台灣版。

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