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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

東歐鐵漢對壘 俄羅斯與克羅埃西亞拚4強精彩死鬥

鄭仲嵐
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克羅埃西亞在PK戰踢倒俄羅斯。 美聯社
克羅埃西亞在PK戰踢倒俄羅斯。 美聯社
克羅埃西亞對戰俄羅斯，兩個過去共產鐵幕的強權對壘，過去克羅埃西亞拿下1勝2和。在這屆的世界盃，兩隊在上一場16強都歷經PK戰硬仗，可以說都是撐到最後一刻，因此對於最後一刻為止贏球的韌性絕對都很足夠。不過俄羅斯身為主辦國，上一場力克西班牙後，全國士氣可以說相當高昂，背負著全體國民期待，士氣高的俄羅斯對上傳統強權克羅埃西亞，可以說是發生什麼狀況都不意外。

這場俄羅斯排出4-2-3-1陣型，上一場對陣西班牙的5後衛的陣型並未出現。克羅埃西亞則是4-4-2陣型開踢，剛開始兩邊的攻勢都相當不錯，俄羅斯朱巴在前場一度拿到機會，克羅埃西亞的試探性幾腳都有威脅性。

不過克羅埃西亞隨後就開始穩住，進入8分後就開始掌控局勢，並開始慢慢滲透俄羅斯禁區，在搶球部分克羅埃西亞也都能夠卡到位，讓俄羅斯開賽沒多久就有點沈不住氣。上一戰對戰丹麥，克國在守備組織上被逼得苦戰，這場比賽前半段也相對順暢，雖然掌握較多控球時間，但是克羅埃西亞在前場還是沒有真正起腳空間。

在32分鐘時，切里謝夫抓到克羅埃西亞在後防線上站位漏洞，從禁區附近起腳，相當漂亮地讓俄羅斯首開大門。這球似乎讓克羅埃西亞醍醐灌頂了一下，開始積極地在中場與禁區間找機會。39分鐘時，曼祖基奇一記禁區妙傳，讓克拉馬里奇一連從五位防守球員中找出空間，硬是頭錘破門把比數追平。俄羅斯雖然回防地快，但是站位還是讓克國找出漏洞。上半場兩邊各一球，都是高水準表現。

綜觀過去經驗，克羅埃西亞都是在上半場制約俄羅斯之後，下半場再伺機而動。進入下半場後，俄羅斯在防守上開始出現略微凌亂，雖不至於掉球，但是在防守跟進上逐漸開始掉拍。不過克羅埃西亞的司令塔莫德里奇，上一場對戰丹麥就有些許小失誤，這場比賽雖不至於失誤，但仍未出現決定性地傳球。直到60分時，克國終於在前場大腳配合，但佩里希奇居然在關鍵起腳時讓球中門柱，甚為可惜。

之後的15分鐘，兩隊都是一籌莫展，兩邊都展開換人，但是進攻位置都沒有變化下，克羅埃西亞也開始在禁區猛攻。但是克國一進入禁區附近，俄羅斯就會有至少8名球員在裡面，增加一定的進攻難度。讓90分鐘結束後，雙方進入延長加賽。

延長賽後的克羅埃西亞體力開始出現不濟，一度洛夫倫還出現傳球失誤。但是克羅埃西亞在101分時角球開出後抓緊機會，維達抓緊機會頭錘，俄羅斯後防瞬間集體恍神，讓皮球輕輕滾進守門員左方，讓克國暌違一小時後再度進球並取得領先。門將蘇巴西奇雖然比賽中受傷，還是做出許多精彩撲救，但俄羅斯在下半場115分鐘禁區外拿到機會起腳，依舊再拿出氣魄，由費南迪斯禁區頭錘。兩邊一場意志力的攻防，鬥志高到相當可怕，讓比賽最後踢進PK賽。

最終在PK賽死鬥後，克羅埃西亞靠著4比3驚險勝出，讓這兩隊東歐鐵漢對決，克國還是佔上風。然而，兩邊都已經拚戰到最後一刻一分力，克羅埃西亞縱使陣容頂尖，依舊沒有從俄羅斯手中拿到任何便宜。俄羅斯一度守得費力，但反撲氣勢精彩，總是能在危急之勢做出驚天之舉，已然讓這個地主國，有光榮敗退的身影。

克羅埃西亞俄羅斯切里謝夫

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鄭仲嵐

倫敦大學亞非學院日本研究畢業，輔仁大學日文系畢，曾在日本交換留學一年。對於棒球與足球狂熱，業餘研究日本運動社會學與運動史。歷經BBC中文網駐台特約記者，台灣壹電視國際中心記者，營運日本足球網站Football Channel台灣版。

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