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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

矛盾最終對決 巴西與比利時高品質的攻防協奏曲

鄭仲嵐
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贏家與輸家。 美聯社
贏家與輸家。 美聯社
若說8強巴西比利時的對決，是冠軍的前哨戰，一點也不為過。小組賽行雲流水的比利時，在16強戰碰到日本，上半場中場一度被守死，下半場又被日本連進兩球，差點被翻船。好在下半場後半段，比利時換上費拉尼，改變戰術用吊中與頭錘為主，並在最後關鍵時刻耗盡日本體力絕殺對方，總計12顆進球是32隊最多，無疑是又快又利的「矛」。

巴西則是在小組賽防守固若金湯，只在對戰瑞士時被一球逼平，失球一球的高水準表現，無疑是整個小組賽最強的「盾」。加上巴西的進攻本來就是冠軍級水準，攻守兼備地他們無疑是最可怕角色。不過在卡塞米羅吞兩張黃牌被禁賽後，巴西的中場防禦與禁區爭點都受到一定程度影響，因此能否守住中場，也成為比賽的最大關鍵。

巴西的席瓦在8分鐘時，就在前場就有一次進攻中柱，隨後靠著威里安角球，一度逼近比利時大門多次。一開始巴西的後防插上速度快且準，讓比利時只能在中場附近找機會，費拉尼也在禁區附近起腳未果。如果要率先取得優勢，角球跟定位球成為兩隊最好進攻機會，果不其然在13分鐘時，比利時的禁區角球讓巴西爭點時誤頂，費南吉尼歐出現烏龍球，讓比利時率先進球。

在被進球後，巴西一度想要用幾波快攻來讓士氣穩住，但都未能成功。進入25分鐘後，巴西在邊路進攻有點苦無施展，反倒是比利時靠著阿扎爾與盧卡庫等，在禁區創造了不錯的進攻機會。31分鐘時，德布勞內在快速突破之際，又從禁區外大力起腳直接破門，巴西中場盯漏人，讓他們再吞苦果。上一場德布勞內被安排在攻擊中場，多擔任分球，結果這一場前半被推上前線，跟盧卡庫角色對調，依舊調整出色。41分鐘的禁區外自由球，也是直接不囉唆直接挑戰攻門。

下半場巴西又再把進攻往後撤一點，並靠著馬瑟洛等一級邊衛從左邊進攻，但是比利時站位得宜，都有效阻止進攻路線。之後巴西的進攻質素變得愈來愈好，相對比上半場快而精實，內馬爾的傳球、熱蘇斯在禁區的精彩過人等，一度替巴西創造許多機會。只是不得不佩服比利時的精準站位，守下很多機會。

缺乏如卡塞米羅這類有堅強防守的中場球員，成為巴西的罩門，因此有經驗的庫蒂尼奧等有創造力的中場，就要成為司令塔用攻擊彌補。在76分鐘時，果然靠著庫蒂尼奧的禁區外轉移球，讓替補上陣的奧古斯托抓到機會頭頂破門。80分時，精準盯人的比利時後防，終於出現破綻，讓奧古斯托再度拿到機會起腳，可惜球從門柱旁擦身而過。

巴西一度在最後15分鐘打出氣勢，內馬爾在84分鐘時禁區創造相當好的機會，庫蒂尼奧補上卻在關鍵時刻踢飛，註定了本場士氣無法反轉的關鍵。最後幾分鐘巴西在禁區多次一搏，雖然精彩，都無法創造絕佳進球契機，比利時終場以2比1踢倒足球王國，報了2002年世界盃16強戰被巴西2比0的仇。今非昔比，比利時正式迎來黃金一代的全盛期，無緣跟上屆一樣進四強的巴西，實力依舊堅強，可惜欠缺一錘定音的起腳，終究是只能飲恨，一場雙方攻守都精彩的好戲。

巴西比利時庫蒂尼奧內馬爾盧卡庫

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鄭仲嵐

倫敦大學亞非學院日本研究畢業，輔仁大學日文系畢，曾在日本交換留學一年。對於棒球與足球狂熱，業餘研究日本運動社會學與運動史。歷經BBC中文網駐台特約記者，台灣壹電視國際中心記者，營運日本足球網站Football Channel台灣版。

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