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氣勢拼輸贏 英格蘭靠沈穩拿下浮躁哥國

鄭仲嵐
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英格蘭射手凱恩表現穩定，本屆世界盃已踢進6球，在進球榜中領先。 圖／路透
英格蘭射手凱恩表現穩定，本屆世界盃已踢進6球，在進球榜中領先。 圖／路透

英格蘭這次世界盃有個相當不錯的開局，對戰突尼西亞與巴拿馬連勝外，巴拿馬還拿下大勝。雖然小輸比利時，但是英格蘭確實在順利進軍16強後，很有機會睽違12年挺進八強。射手凱恩表現穩定外，包括陣中的英超菁英林加德與史特林、阿里等，都可以在中場不斷製造威脅。

哥倫比亞則是以上屆四強之姿再度挺進16強。雖然在小組賽首場輸給日本，但是之後對戰波蘭與塞內加爾都能過關斬將。可惜的是陣中的射手Ｊ羅，因為疑似拉傷之故都未能完整參賽，此役對戰英格蘭也缺陣，讓哥倫比亞的進攻火線出現隱憂。但包括法考等依舊有相當威脅，擅長地面作戰、倚靠速度進攻的哥國，勢必仰賴其優勢來讓英格蘭出其不意。

兩隊從一開賽就不斷試圖用速度去壓迫，頗有種突襲來突襲去的味道。英格蘭祭出凱恩與史特林雙箭頭，哥國也用卡考與瓜德拉多回敬。為了要先發制人，雙方的動作都略有粗暴。凱恩雖然一度16分鐘在門前有機會，但是隊友在傳球時已經太深而被他頂出界，隨後的幾波攻勢，都看得出英格蘭球員急於先鎖定勝局的意圖。史特林也在前場好幾次被賦予突破重任，英格蘭射門次數也不錯。

哥倫比亞相較起來比較略雜亂，雖然速度相當好，但是傳球質量還沒抓好感覺，英格蘭球員都能即時回防，逼得哥倫比亞也在中場也試圖起腳。英格蘭的積極終場逼搶下，動作也相對愈來愈大，一度讓哥倫比亞也有些粗暴動作。雙方看似都是快節奏，但其實都沒能有效主宰禁區，變成雙方只能靠犯規或是自由球找尋機會，但不得不說雙方小動作頻頻，無形間拖延更多時間。雙方你來我往上半場，都沒能有效造成威脅，各自掛蛋收場。

下半場後，為了要平息雙方怒火，裁判開始祭出多張黃牌。隨後凱恩在禁區內遭到推倒，英格蘭終於拿到一顆12碼球，在凱恩穩穩開罰下，起腳射門踢進第一球。不過這一球並沒有讓雙方的火氣稍減，兩邊依舊是又纏又黏人，哥倫比亞在12碼後，犯規較多下，還是沒有減輕動作，讓黃牌愈領愈多，

英格蘭則是開始穩定軍心，幾波進攻也變得沈穩，林加德甚至有一球在門前的絕佳機會但被阻斷。哥倫比亞則開始壓右路攻擊，一度在81分時在門前有相當好的機會，只是哥國這場前90分鐘在門前的掌握度真的欠佳。然而，在傷停補時階段，哥倫比亞終於靠著米納的禁區頭槌敲開英格蘭大門，讓比賽進入延長賽，瞬時士氣又回到哥國身上。

進入延長賽後，哥國因為進球之故，讓上半場進攻較為佔上風。但進入下半場後，雙方攻勢又持續恢復，英格蘭換上來的韋迪一度在前場差點進球，並在接下來的十分鐘持續進攻，但都欠缺臨門一腳下，雙方進入ＰＫ戰決勝負。雖然兩國都不是擅長ＰＫ的球隊，但都堵上最後氣魄，最後英格蘭4比3驚險拿下，兩國史上第六次的交手，英格蘭4勝2和持續佔上風。哥國整場沈不住氣，踢出浮躁地足球，無法有效壓迫前場禁區，雖然一度追平，終究是在最後一刻被英格蘭反拿回去，一場沈穩氣勢決定勝局的比賽。

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鄭仲嵐

倫敦大學亞非學院日本研究畢業，輔仁大學日文系畢，曾在日本交換留學一年。對於棒球與足球狂熱，業餘研究日本運動社會學與運動史。歷經BBC中文網駐台特約記者，台灣壹電視國際中心記者，營運日本足球網站Football Channel台灣版。

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