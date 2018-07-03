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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

日本強攻90分好球 比利時陣容變換得宜助絕殺

鄭仲嵐
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身為唯一一支踢進16強的亞洲球隊，日本隊的晉級無疑也是亞洲希望。在歷經上一場小組賽對戰波蘭，最後「游移的十分鐘」後，日本在進入16強面對比利時，就是真正的實力考驗戰。比利時則是小組賽相對打地輕鬆寫意，沒有受到太多阻攔，以常勝軍的姿態面對日本。

為了想擺脫上一場比賽「不積極」的負評，日本在剛開始就靠著香川真司與大迫勇也，試圖在前場製造機會，著重在右路為主。主打持球戰，穩紮穩打的戰略下，讓日本也有不少機會。打出4-2-3-1佈陣，乾貴士與原口元氣一左一右，也是想讓這兩位在前場找機會時可以順勢而上。隨後乾貴士的進攻比重開始加溫，但是往往在前場就會被阻斷。

比利時則是以阿扎爾為主，以3-4-2-1陣型從左邊試圖滲透，日本後防雖然回防很快，比利時的接應也是十分精準，並試圖在禁區尋找機會。當盧卡庫一人單前鋒一持球，日本隊立刻有至少3位球員插上，不給任何機會。日本隊整體都不給比利時太多的輕鬆持球，看守緊密下，體力消耗也比較快速。26分鐘時，盧卡庫在禁區一度只差臨門一腳，川島永嗣一時間來不及出擊，但比利時仍未把握好機會。

過了26分後，比利時開始慢慢掌握到日本隊禁區的破解方式，前場逼壓慢慢變多，射門品質也漸漸變高。日本隊雖然頻頻阻擋進攻，也開始在試圖反快攻尋找機會，並把進攻節奏緩下來，讓比利時的整體氣勢相對也冷卻一下。雙方30分鐘後互有進攻，比利時仍然在掌握較多機會下，遲遲無法攻開大門，這是比較可惜的一點。主要的原因，還是在日本在各位置都有看守，一旦被攻入前場，又立刻重兵有效率回防。

日本則在44分的一次進攻又錯失良機，長友佑都在前場傳球下，大迫勇也接到球輕碰被比利時門將接到，但門將一時間沒能接好，大迫勇也自認會被穩接，也沒再繼續跟上，讓這次機會流失，上半場成為精彩攻防，但終究兩邊都抱蛋而歸。

進入下半場後，比利時的後防在停球時略有恍神，讓原口元氣終於找到機會，右腳起腳讓比利時門將往右撲也無法救到球，日本隊先以1比0領先。在51分鐘時，乾貴士從中場起腳再度破門，門將也完全沒有辦法撲救，日本取得2比0領先優勢後，也把比利時開始逼急，不斷想要製造快速進攻機會。但在操之過急下，很多組織都不完整，日本逼搶依舊積極，幾球門前比利時的機會都沒能讓其得逞。

但比利時終究是前場掌握度佳，靠著維通根的頭錘，一記巧妙地拋物線讓球進入日本球門變成2：1。這樣進球也讓日本開始緊張，與比利時也有點身體碰撞，結果在74分鐘時替補上來的費拉尼再度在禁區頭錘破門，身高優勢成為比利時的進攻利器。日本隊隨著體力愈來愈下滑，比利時也趁機會加強進攻，終於在最後一波進攻下，日本體力已經跟不上，在前場被比利時完全撕裂，被重兵看守的盧卡庫輕鬆假動作把球給查德利接應破門，讓比利時完成美麗絕殺，以3比2贏下日本，日本的首次八強夢碎。

這場比賽也讓日本徹底體認到體力對決的殘酷，以及最後中場後防被破解的無奈。但是一掃上一場的陰霾，日本不再需要用算計來爭排名，真槍實彈用攻擊來證明自己對於勝利渴望，踢出了一場相當有水準的攻擊。比利時則是贏在調整得宜，面對落後的時候迅速變化陣式與攻擊策略，也可以說相當快且成功。最後日本完全在體力下滑，對於高空轟炸也沒有辦法應付，最後關鍵時刻分神，已經是無力回天。日本的本田、香川與岡崎世代，也正式告別國家隊賽場，輸了這一屆的世界盃，但是日本終於用實力證明，擺脫「游移的十分鐘」陰影，他們可以有歐洲一流球隊的攻擊與壓迫力，一場實實在在地好球。

日本比利時大迫勇也盧卡庫

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鄭仲嵐

倫敦大學亞非學院日本研究畢業，輔仁大學日文系畢，曾在日本交換留學一年。對於棒球與足球狂熱，業餘研究日本運動社會學與運動史。歷經BBC中文網駐台特約記者，台灣壹電視國際中心記者，營運日本足球網站Football Channel台灣版。

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