日本自力晉級未成 16強後攻守都需加強

日本以0:1輸給波蘭，但靠著黃牌數較少，擠下積分相同的塞內加爾，日本挺進16強賽。圖為看台上為日本加油的球迷。 美聯社 日本 與波蘭 在小組賽的最後一回合，可說是兩邊都要拚氣魄，波蘭在前面連輸兩場後，出線已經無望，但是在歷屆世界盃出賽至今沒有0勝過的波蘭，勢必力求一勝來保住尊嚴。日本則是雖然1勝1和，但要靠自力來拚進16強，就必須對波蘭拿下這寶貴的一勝

這場比賽，日本總教練西野朗也大幅換人 並且拋棄前面兩場大迫勇也 單前鋒的陣型，改由武藤嘉紀與岡崎慎司的雙前鋒。大幅換了六人不外乎就是日本設想自己進16強前，許多主力球員都需要進一步休息，後防等也換上槙野智章等前兩場都沒上場的球員，希望可以穩住波蘭的前場突破。此外人稱西野朗愛將的宇佐美貴史也首度上場。

不過開賽後，武藤與岡崎的節奏搭配上還是明顯不太好，雙前鋒的戰略讓中場在傳球上也一定程度出現混亂。但日本相對在前面的時間還是掌控了一些機會，波蘭則在上半場踢得較為消極，也許是當地天氣太熱（36度）的緣故，前面很多時間都在打探彼此的進攻模式。

到了下半場後，波蘭開始在前場出現壓迫，終於在59分靠著定位球，由貝德納雷克在門前抓到機會破門，門將川島雖然在上半場有不錯的守備，但面對這球只能興嘆。比較可惜的還是波蘭的前鋒萊萬多夫斯基，日本的後衛包括英超的吉田麻也都明顯防守不好這位世界頂級前鋒，但是他本人在禁區內至少錯失三次攻門的好機會，有一球甚至門前踢飛掉。日本在丟掉一分後，又把乾貴士換上來，用之前兩場的左路進攻，期盼能再進球至少扳平保住晉級優勢。

後來隨著另一場的哥倫比亞 在對塞內加爾 進球後，日本才又獲得出線可能性。但不得不說，日本隊為了保住晉級優勢，在最後10分鐘根本已經無心踢球，採用無限傳球，期盼哥倫比亞勝塞內加爾，讓日本保住一線生機。

最後日本以0比1輸球，波蘭確實保住了顏面，哥倫比亞拿下勝利後，淨失球都跟塞內加爾相同的日本，靠著較少黃牌晉級。但日本這樣的方式晉級，也不得不讓人覺得消極，日本想要自力晉級16強未果，結果終究還是要靠哥倫比亞推了一把，也許也是教練團權宜後不得不的作法。進入下一輪後，日本的鋒線攻擊還是隱憂，這樣的踢法不免還是讓人憂心。

日本在首輪面對塞內加爾與哥倫比亞，還可以用技巧扳平自身劣勢，但在進入下一輪後，相對都是如波蘭般身材體型都更結實、中場傳送也到位的球隊。日本向來採用高持球比例，還有傳中等戰術，在面對同質性相近的國家，必須要在戰略思維上作出調整。不然相比之下，進攻與防守尚略輸歐洲國家的日本，一旦在關鍵時刻又容易保守的個性出現後，只會陷入不利因素。