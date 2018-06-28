南韓韌性十足 德國敗在自己過度自信

輸給南韓，德國球員無語問蒼天。 美聯社 德國 與南韓的第三場賽事，可以說是一場雙方都必須拿下的16強灘頭堡。由於德國上一場比賽才驚險地踢贏瑞典，如果要確保16強的機會，對戰南韓必須要贏，南韓則是連輸兩場後退無可退，如果不靠著拚德國來抓取一線生機，本屆世界盃就成為泡影。

由於上一場南韓對墨西哥的逼搶動作相當積極，造成24次犯規，因此這場比賽德國一開賽就對南韓的大動作多有提防，德國擺出4-2-3-1的陣型，南韓則用過往的4-4-2來應戰，但是在上半場之時，南韓還是犯下超過10次的規。

德國掌握絕大部分的持球時間，可是高持球比例沒有帶來任何助益，德國門神諾伊爾 甚至還有一次出擊失敗，差點讓孫興慜 進球。刻意在上半場將節奏放慢的結果，結果讓很多快攻的機會失去，完全看不到過去有決心的中場吊球，還有乾脆利落地進攻。

進入下半場後，德國在攻擊才變得更為積極。隨著戈梅茲上場後，德國展開更多攻勢，但是讓後防出現了一定程度疏漏，德國罕見地出現不少傳球的失誤，被南韓截斷後反快攻。只是南韓在禁區也相當「軟腳」，在很好的空擋卻因為要調整球而失去最佳射門時機，雙方都沒有把握好。

但相比較，這場比賽德國錯失太多禁區良機，縱使身高與身材都占有優勢，只是縱使爭到點，許多球員還是欠缺關鍵地臨門一腳。中途德國不斷地想要用滲透作戰的方式將球送到禁區，但是南韓早已在禁區內布下防守重兵，這樣方式並未有效。

南韓則是在攻擊方面，長時間倚靠當家的孫興慜當作主力，體力在太過消耗之下，下半場大家都已經氣喘吁吁。只是德國在進入下半場最後階段，依舊掌握絕大進攻機會，但是想急於踢進之下，節奏變得紊亂，雖然射門變多了，但是沒有一錘定勝負的關鍵。

縱使傳球偶有失誤，但德國的回防依舊做得相當好，但德國最終在進入傷停補時後，因為南韓開角球而被後衛金英權掌握到機會進球，剛開始被邊線審判定為越位。但在此關鍵時刻，VAR 系統又扮演了關鍵角色，此前VAR已經讓許多比賽結果起死回生，這場比賽也不例外，在經由影像改判之後，確認球在傳到金英權腳下前有碰到德國球員，改判結果為南韓進球。

結果這個判決讓德國自亂陣腳，原先精心佈局的前70分鐘可以說是被完全打壞，想要趁最後的6分鐘傷停補時趕緊追平，連門神諾伊爾都主動出擊。結果就是後防漏洞大開，孫興慜在前場接到傳球，用著最後吃奶力氣拚命跑將皮球推入網時，已經徹地把德國打入谷底。南韓2球取勝完全靠真實力，這場比賽德國還是輸給了自己過度自信，雖然掌握大多數時間，但是一直以爲機會在自己手上，想靠著慢慢磨來把南韓磨掉的戰術完全失效。

南韓的韌性在這場比賽完全展現，雖然體力已經完全跟不上，射門都已然無力，但是依舊跟球跟到最後一刻，而且沒有放棄任何機會，奇蹟似地成為亞洲首支踢倒德國球隊。但與其說是奇蹟，這也南韓的不撓鬥志所創造出來的，德國不只敗給韓國 、也敗給過度自信、敗給自己始終無法掌握關鍵契機，讓命運完全反轉。世界盃冠軍的衛冕小組賽失利魔咒，無疑是德國自己的大意所造成的，輸得一點都不冤枉。