udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足專欄

南韓韌性十足 德國敗在自己過度自信

鄭仲嵐
用LINE傳送

輸給南韓，德國球員無語問蒼天。 美聯社
輸給南韓，德國球員無語問蒼天。 美聯社
德國與南韓的第三場賽事，可以說是一場雙方都必須拿下的16強灘頭堡。由於德國上一場比賽才驚險地踢贏瑞典，如果要確保16強的機會，對戰南韓必須要贏，南韓則是連輸兩場後退無可退，如果不靠著拚德國來抓取一線生機，本屆世界盃就成為泡影。

由於上一場南韓對墨西哥的逼搶動作相當積極，造成24次犯規，因此這場比賽德國一開賽就對南韓的大動作多有提防，德國擺出4-2-3-1的陣型，南韓則用過往的4-4-2來應戰，但是在上半場之時，南韓還是犯下超過10次的規。

德國掌握絕大部分的持球時間，可是高持球比例沒有帶來任何助益，德國門神諾伊爾甚至還有一次出擊失敗，差點讓孫興慜進球。刻意在上半場將節奏放慢的結果，結果讓很多快攻的機會失去，完全看不到過去有決心的中場吊球，還有乾脆利落地進攻。

進入下半場後，德國在攻擊才變得更為積極。隨著戈梅茲上場後，德國展開更多攻勢，但是讓後防出現了一定程度疏漏，德國罕見地出現不少傳球的失誤，被南韓截斷後反快攻。只是南韓在禁區也相當「軟腳」，在很好的空擋卻因為要調整球而失去最佳射門時機，雙方都沒有把握好。

但相比較，這場比賽德國錯失太多禁區良機，縱使身高與身材都占有優勢，只是縱使爭到點，許多球員還是欠缺關鍵地臨門一腳。中途德國不斷地想要用滲透作戰的方式將球送到禁區，但是南韓早已在禁區內布下防守重兵，這樣方式並未有效。

南韓則是在攻擊方面，長時間倚靠當家的孫興慜當作主力，體力在太過消耗之下，下半場大家都已經氣喘吁吁。只是德國在進入下半場最後階段，依舊掌握絕大進攻機會，但是想急於踢進之下，節奏變得紊亂，雖然射門變多了，但是沒有一錘定勝負的關鍵。

縱使傳球偶有失誤，但德國的回防依舊做得相當好，但德國最終在進入傷停補時後，因為南韓開角球而被後衛金英權掌握到機會進球，剛開始被邊線審判定為越位。但在此關鍵時刻，VAR系統又扮演了關鍵角色，此前VAR已經讓許多比賽結果起死回生，這場比賽也不例外，在經由影像改判之後，確認球在傳到金英權腳下前有碰到德國球員，改判結果為南韓進球。

結果這個判決讓德國自亂陣腳，原先精心佈局的前70分鐘可以說是被完全打壞，想要趁最後的6分鐘傷停補時趕緊追平，連門神諾伊爾都主動出擊。結果就是後防漏洞大開，孫興慜在前場接到傳球，用著最後吃奶力氣拚命跑將皮球推入網時，已經徹地把德國打入谷底。南韓2球取勝完全靠真實力，這場比賽德國還是輸給了自己過度自信，雖然掌握大多數時間，但是一直以爲機會在自己手上，想靠著慢慢磨來把南韓磨掉的戰術完全失效。

南韓的韌性在這場比賽完全展現，雖然體力已經完全跟不上，射門都已然無力，但是依舊跟球跟到最後一刻，而且沒有放棄任何機會，奇蹟似地成為亞洲首支踢倒德國球隊。但與其說是奇蹟，這也南韓的不撓鬥志所創造出來的，德國不只敗給韓國、也敗給過度自信、敗給自己始終無法掌握關鍵契機，讓命運完全反轉。世界盃冠軍的衛冕小組賽失利魔咒，無疑是德國自己的大意所造成的，輸得一點都不冤枉。

德國孫興慜諾伊爾VAR韓國

留言

鄭仲嵐

倫敦大學亞非學院日本研究畢業，輔仁大學日文系畢，曾在日本交換留學一年。對於棒球與足球狂熱，業餘研究日本運動社會學與運動史。歷經BBC中文網駐台特約記者，台灣壹電視國際中心記者，營運日本足球網站Football Channel台灣版。

作者其他文章
熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top