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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

你來我往韌性足 塞內加爾與日本精彩一戰

鄭仲嵐
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日本乾貴士（右）勁射入網追平比數。美聯社
日本乾貴士（右）勁射入網追平比數。美聯社
19日時，日本隊迎接歷史上的新頁，首次踢掉南美強豪哥倫比亞，讓舉國都陷入瘋狂。當時頂進第二顆球的大迫勇也，更被奉為日本的新國民英雄，而在事隔5天後，日本隊又再面對非洲強豪塞內加爾。日本隊能否持續「一屆踢不進、一屆踢進16強」的傳說，確實令人好奇。

塞內加爾也是在2002年首次踢進就拿八強後，暌違16年再回到世界盃，一樣在首戰就告捷。兩邊都是相當順風之勢，誰能拿下這場，也意味著16強的門票穩操勝券。

日本在開賽排出跟之前一樣的陣勢，想要延續上場比賽的手感相當明顯。一開始時的塞國展現相當大的速度壓迫力，讓日本隊在前場頻頻遭到壓迫，雖然在塞國拿球時日本隊回防也算即時，然而在11分時，塞國在禁區輕鬆靠著薩迪奧瑪的折射球輕鬆入網，先前原口元氣一度想解球但清不乾淨，但是在關鍵時刻後防還是出現凸槌，日本隊的老毛病又再浮現。

隨後日本也不是沒有想力圖反攻，隊長長谷部誠在中場一度想製造有利攻勢，但是都被塞國給化解掉。然而，日本隊立刻在前場恢復氣勢，在34分鐘時由長友佑都串起攻勢，由乾貴士一腳從左邊禁區邊緣起腳射入門將右網，這球來得相當即時，讓日本隊的士氣在短短20分鐘內又回復到原點。之後的日本像是開竅般，都將進攻集中在右路，但之後仍然沒能有效組織而結束了上半場。

進入下半場後，日本隊想延續上半場的攻勢，雖然大迫勇也等不斷地在前場尋找機會。但是隨著後防開始往後移，一度讓日本隊在前場的攻勢相對減少，兩方的動作也變得相對大，長谷部誠與昌子源等也被肘擊到流鼻血。

但是日本隊隨後愈來愈給力，出現許多相當不錯的進攻，包括乾貴士一度在前場做出相當好的攻門。不過塞內加爾的體力依舊相當了得，讓日本隊一度又陷入追趕之中，最終這樣的情況撕裂了日本後防，19歲的韋格（Wague）還是頂住了壓力，在71分鐘時抓到機會進球入網。

塞內加爾韋格踢進球隊第二球。美聯社
塞內加爾韋格踢進球隊第二球。美聯社

日本在72分鐘，本田圭佑換上場後，氣勢開始出現轉換，在一次巧妙地前場配合，塞內加爾門將雖然出防，終究還是被本田圭佑找到機會起左腳入門。讓這位「非洲剋星」在連三屆出賽都可以替日本隊進球，讓日本士氣又回到高昂狀態。

在踢平的狀態上，雙方均把握最後的十分鐘機會，整場比賽呈現相當刺激的進攻戰。雙方最後踢成平手，實際上真的不能再多苛責，都在進攻與防守做出相當了得的成績，本田的「一擲千金」進球，讓日本在絕處起死回生，日本不但保住了未來進軍16強的契機，也用實力來證明亞洲球隊的強韌。塞內加爾也依舊保持非洲的榮耀，不負眾望保持最後一場對哥倫比亞的機會。

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鄭仲嵐

倫敦大學亞非學院日本研究畢業，輔仁大學日文系畢，曾在日本交換留學一年。對於棒球與足球狂熱，業餘研究日本運動社會學與運動史。歷經BBC中文網駐台特約記者，台灣壹電視國際中心記者，營運日本足球網站Football Channel台灣版。

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