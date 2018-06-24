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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

墨西哥心理戰奏效 南韓「粗魯」背水一戰提前出局

鄭仲嵐
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墨西哥赫南德茲（右）慶祝進球。 美聯社
墨西哥赫南德茲（右）慶祝進球。 美聯社
當一個球隊正在風頭上，而一個球隊在危急時，兩隊又正好是實力可以一拚，往往這場比賽的精彩度會加倍。之前贏了德國的墨西哥，正是在浪頭上的奇兵軍團，全隊士氣在高昂之餘，面對甫剛敗給瑞典的南韓，似乎整體上對墨西哥是掌握較好局面，南韓在吞下一敗後，已經沒有再敗的空間，面對中美強豪，只能背水一戰。

雖然墨西哥排名一直很好，但韓國與墨西哥在歷史上兩隊的對戰成績其實不相伯仲，墨西哥贏了六場、但是韓國也贏了四場。在比賽一開始時，南韓擺出4-4-2的佈陣，明顯就是要在這場比賽拿下必勝的決心，墨西哥則是4-2-3-1，決心再度以三個攻擊中場與單前鋒「小豌豆」赫南德茲（Javier Hernandez）一起搭配，期盼分進合擊。

不得不說墨西哥這樣的戰術確實奏效，剛開始不斷地分邊進攻，讓南韓疲於奔命。南韓雖然速度也不錯，但是對於墨西哥的搶球還有快攻顯然還是沒能有效阻止，常常在前場給墨西哥製造機會。

終於在一次的禁區前逼搶中，張賢秀鏟球張開手擋到球，手球讓墨西哥罰進12碼球後，讓韓國在佈陣上也開始做了些變化。而且與墨西哥有些雷同，都是後退變成三個攻擊中場，收到了不錯的效果，孫興慜往前之後，一度對墨西哥造成巨大威脅，不過韓國還是在前場配合上常常碰到墨西哥快速夾擊，因此完全沒有討到任何優勢。

到了下半場，南韓隊在攻擊上略趨於急躁，雖然換上李昇佑加強進攻，但是在回防上缺陷更大。終於讓墨西哥抓到機會，在前場一波快攻中，墨西哥拿出標準的三打二，讓「小豌豆」赫南德茲第66分鐘起腳破門，這也是墨西哥最擅長又暢快淋漓的攻擊方式。

南韓隊在被進第二顆球後，已然明顯失去耐性，在動作上也愈加粗魯，讓不少墨西哥球員吃了悶虧。門將歐喬亞（Guillermo Ochoa）更一度在禁區被奇成鏞衝撞倒地不起，在在顯示南韓手腳開始不乾淨。隨著韓國球員黃牌愈吃愈多，兩邊的推擠也多了些，節奏都有點亂掉，下半場最後的十分鐘其實兩邊都有點雜亂。

最後南韓逼於時間緊急，也只能開始大腳遠射，但是心浮氣躁加上體力下滑之下已經沒有辦法開出有質量的球。墨西哥拿到球則開始使用盤帶戰術，讓南韓球員的體力被逼盡。墨西哥在最終還是成功猜透南韓球員的心裡，抓穩南韓開始動作會愈來愈粗魯的「習性」，不斷讓南韓球員犯規。在第93分鐘，孫興慜的大腳終於發揮作用，從禁區外一角遠射，終於讓南韓破門，此時南韓體力終於耗盡，不斷消磨意志力下，南韓被墨西哥喚醒過往的「粗魯」，但最終還是未能扳平吞下兩敗提早出局，墨西哥打了場成功的心理戰。

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鄭仲嵐

倫敦大學亞非學院日本研究畢業，輔仁大學日文系畢，曾在日本交換留學一年。對於棒球與足球狂熱，業餘研究日本運動社會學與運動史。歷經BBC中文網駐台特約記者，台灣壹電視國際中心記者，營運日本足球網站Football Channel台灣版。

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