哥斯大黎加求和功虧一簣 巴西傷停絕處逢生展韌性

這一屆的世界盃冷門頻爆，連帶地讓很多傳統強隊都有新的問題浮現，而巴西 自然也不意外。上一場比賽被瑞士逼和後，一度讓很多人認為巴西是否會像阿根廷一樣蒙上陰影。特別是內馬爾 被犯規的次數之多，可能連他自己都出乎意料，而果不其然，這場內馬爾在對戰哥斯大黎加 時，依舊是被嚴加看管。之前，很多媒體都點出內馬爾雖然傷癒復歸，但一人獨自操球意念太強，難以跟隊友打出團體配合的問題。

巴西傷停補時階段辛苦獲勝，內碼爾振臂慶賀，壓力釋放的他賽後也忍不住激動落淚。 美聯社

哥斯大黎加在上一場輸給塞爾維亞後，這場比賽沒有再輸的本錢，擺出了5-4-1相當防守的陣勢，企圖逼平姿態相當明顯。而哥國也正好在賽前，疑似出現因為上場輸球，讓隊伍間氣氛不佳的消息，雖然總教練拉米瑞茲極力否認，並認為只是一般的小口角。然而兩隻「問題軍團」同樣面臨士氣不穩的情形下，要全力求勝是他們唯一的路，似乎也是種莫名巧合。

上半場巴西隊雖然掌控大部分球權，但是並沒有真正有效地進攻，很大一部分交給左路的內馬爾與馬歇洛兩位世界巨星發動。有很長一段時間巴西右路幾乎是閒置狀態，只有威里安有過一兩次發動。雖然過了30分後，巴西慢慢可以做出有效突破，但是哥斯大黎加派出重兵防守左邊路，對於內馬爾更是常常用三人看管，內馬爾在傷癒之際，跑動也沒有過往相對激烈。

但不得不說，上半場哥斯大黎加不僅這樣的防守陣勢頗為成功外，也可以適時趁巴西浮躁之時抓機會反擊。雖然哥國進攻次數明顯少了些，但是攻擊移位做的相當清晰。防守方面，哥國世界級門將納瓦斯更是多次主動出擊，瓦解了巴西兵臨城下的進攻，確實讓巴西有種無計可施的感覺。

進入下半場後，巴西終於有回魂的感覺，前面十分鐘不斷在門前狂轟猛炸，只是納瓦斯撲下了每一次的進攻，不禁讓人聯想到如果這是阿根廷的門將，也許阿根廷會打出不一樣的比賽。而殘酷的現實是，巴西到了70分依舊一分未得，雖然整體攻與守都優於哥國，但就是苦無真正的進球。

一直到後來，巴西在80分的一次內馬爾「疑似被絆倒」，原先被判12碼罰球，但後來由於VAR改判，讓12碼罰球遭取消，似乎徹底讓巴西亂了軍心。後來內馬爾也因為心浮氣躁、想開快球未果怒砸地下而吞下黃牌，一切看似對巴西愈來愈不利。

不過結局總是戲劇性的，在最後91分，巴西一陣門前混戰中，庫蒂尼奧 終於趁機接應到隊友席瓦的點停球，起腳破門，替巴西拿下相當關鍵地一分。巴西終於在最後一刻時，帶出幾波最有威脅的攻勢，內馬爾也在最後一波攻擊中，成功在97分又補進一球。

哥國在前90分鐘的精心佈陣，在傷停補時階段氣力放盡，似乎也是無力可回天。巴西這一勝雖然是來得預期，但卻是異常珍貴，賽後內馬爾的眼淚，也看得出他內心背負著巴西國人莫大地期待。讓人想到過去歷史中，久攻不下的戰役總是靠耐力與意志力，而哥國終究沒有熬過，也恐提早結束世界盃之旅，巴西則是一度快被爆冷門中絕處逢生，確實看到世界一流球隊的堅韌性。