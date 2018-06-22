udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足專欄

哥斯大黎加求和功虧一簣 巴西傷停絕處逢生展韌性

鄭仲嵐
用LINE傳送

這一屆的世界盃冷門頻爆，連帶地讓很多傳統強隊都有新的問題浮現，而巴西自然也不意外。上一場比賽被瑞士逼和後，一度讓很多人認為巴西是否會像阿根廷一樣蒙上陰影。特別是內馬爾被犯規的次數之多，可能連他自己都出乎意料，而果不其然，這場內馬爾在對戰哥斯大黎加時，依舊是被嚴加看管。之前，很多媒體都點出內馬爾雖然傷癒復歸，但一人獨自操球意念太強，難以跟隊友打出團體配合的問題。

巴西傷停補時階段辛苦獲勝，內碼爾振臂慶賀，壓力釋放的他賽後也忍不住激動落淚。 美...
巴西傷停補時階段辛苦獲勝，內碼爾振臂慶賀，壓力釋放的他賽後也忍不住激動落淚。 美聯社

哥斯大黎加在上一場輸給塞爾維亞後，這場比賽沒有再輸的本錢，擺出了5-4-1相當防守的陣勢，企圖逼平姿態相當明顯。而哥國也正好在賽前，疑似出現因為上場輸球，讓隊伍間氣氛不佳的消息，雖然總教練拉米瑞茲極力否認，並認為只是一般的小口角。然而兩隻「問題軍團」同樣面臨士氣不穩的情形下，要全力求勝是他們唯一的路，似乎也是種莫名巧合。

上半場巴西隊雖然掌控大部分球權，但是並沒有真正有效地進攻，很大一部分交給左路的內馬爾與馬歇洛兩位世界巨星發動。有很長一段時間巴西右路幾乎是閒置狀態，只有威里安有過一兩次發動。雖然過了30分後，巴西慢慢可以做出有效突破，但是哥斯大黎加派出重兵防守左邊路，對於內馬爾更是常常用三人看管，內馬爾在傷癒之際，跑動也沒有過往相對激烈。

但不得不說，上半場哥斯大黎加不僅這樣的防守陣勢頗為成功外，也可以適時趁巴西浮躁之時抓機會反擊。雖然哥國進攻次數明顯少了些，但是攻擊移位做的相當清晰。防守方面，哥國世界級門將納瓦斯更是多次主動出擊，瓦解了巴西兵臨城下的進攻，確實讓巴西有種無計可施的感覺。

進入下半場後，巴西終於有回魂的感覺，前面十分鐘不斷在門前狂轟猛炸，只是納瓦斯撲下了每一次的進攻，不禁讓人聯想到如果這是阿根廷的門將，也許阿根廷會打出不一樣的比賽。而殘酷的現實是，巴西到了70分依舊一分未得，雖然整體攻與守都優於哥國，但就是苦無真正的進球。

一直到後來，巴西在80分的一次內馬爾「疑似被絆倒」，原先被判12碼罰球，但後來由於VAR改判，讓12碼罰球遭取消，似乎徹底讓巴西亂了軍心。後來內馬爾也因為心浮氣躁、想開快球未果怒砸地下而吞下黃牌，一切看似對巴西愈來愈不利。

不過結局總是戲劇性的，在最後91分，巴西一陣門前混戰中，庫蒂尼奧終於趁機接應到隊友席瓦的點停球，起腳破門，替巴西拿下相當關鍵地一分。巴西終於在最後一刻時，帶出幾波最有威脅的攻勢，內馬爾也在最後一波攻擊中，成功在97分又補進一球。

哥國在前90分鐘的精心佈陣，在傷停補時階段氣力放盡，似乎也是無力可回天。巴西這一勝雖然是來得預期，但卻是異常珍貴，賽後內馬爾的眼淚，也看得出他內心背負著巴西國人莫大地期待。讓人想到過去歷史中，久攻不下的戰役總是靠耐力與意志力，而哥國終究沒有熬過，也恐提早結束世界盃之旅，巴西則是一度快被爆冷門中絕處逢生，確實看到世界一流球隊的堅韌性。

巴西哥斯大黎加內馬爾庫蒂尼奧

留言

鄭仲嵐

倫敦大學亞非學院日本研究畢業，輔仁大學日文系畢，曾在日本交換留學一年。對於棒球與足球狂熱，業餘研究日本運動社會學與運動史。歷經BBC中文網駐台特約記者，台灣壹電視國際中心記者，營運日本足球網站Football Channel台灣版。

作者其他文章
熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top