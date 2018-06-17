盾與盾的保守戰 塞爾維亞靠高品質自由球決勝

克拉羅夫踢進自由球。 歐新社

戰術上，常常提到矛與盾的對決。但盾與盾的相碰，可就相當罕見。塞爾維亞對戰哥斯大黎加，前南斯拉夫的榮耀對上中美洲之星的比賽，可就是場難得地以防禦為主的對決。要突破這樣的僵局，無非就是要靠高精準的自由球，或是對方後防偶一為之的閃神，然後迅速突破，在這場比賽塞爾維亞能殺出重圍，也是靠著自由球「一錘定音」。

第五回進入世界盃的哥斯大黎加，上屆演出八強大驚奇後，這屆陣容沒有變化太多。在中北美暨加勒比海會外賽時，靠著死守功拿到再度拿到出線機會，這場比賽也一如往常先拿出會外賽慣用陣型，擅長的5-4-1鐵桶陣來對戰塞爾維亞，塞國也拿出4後腰來面對哥斯大黎加。

由於只要輸了比賽，這兩國接下來面對同組瑞士跟巴西都很難踢，因此在開賽前十幾分鐘，兩邊都拿出氣勢想先進攻一陣。哥斯大黎加的堅強防守下，塞爾維亞都以傳中為主，期盼米特羅維奇（Mitrovic）

年輕射手米林科維奇（Milinkovic-Savic）能夠確實接應，但都被哥國解圍。五星級門將納瓦斯（Navas）的防守自然也是功不可沒，縱使塞爾維亞不斷從右邊路找尋機會，頻頻有數次相當接近的射門，但終究是欠缺臨門一腳。

哥斯大黎加則是靠著Ruiz在邊路擔任火力輸送，經驗相對老到的他，剛開始也創造出不錯機會，然而哥國終究是想靠前場偶爾為之機會冷不防快速反擊。攻擊次數少了點外，也都被塞爾維亞給識破，讓這場比賽上半場打得沈悶。

哥斯大黎加撲救不及 路透

進入下半場後，可以看得出來雙方都想試圖拉出一波進攻，塞爾維亞一度在前場單刀，但納瓦斯的防守畢竟了得，提早出擊做出撲救。踢了55分鐘，兩隊踢法依舊相當近似，用單前鋒找機會突破外，再用自由球找尋對方漏洞，都不能真正有效撕裂對方防線。

然而，塞爾維亞終究在第56分鐘靠著克拉羅夫（Kolarov）的一記相當刁鑽、速度也快的高品質自由球，旋進球門右上方，納瓦斯終究是被人牆擋住死角，已經盡了全力仍撲救不及。這顆進球也成為塞爾維亞勝利的「保命球」，讓克拉羅夫的老將價值在此刻挽救了塞爾維亞的命運。哥斯大黎加在最後的十分鐘也拿出積極進攻的本事，一度塞國的馬蒂奇（Matic）還因為與哥國教練界外球而起爭執，只是哥國這樣的動作也完全無助比賽落後局面，最終哥國門前無法冷靜，錯失僅剩的進攻良機而輸球。

其實從賽後數據來看，兩方的持球率與奔跑距離幾乎相差無幾，哥斯大黎加射門次數也與塞爾維亞相同，但哥斯大黎加還是敗在前場跑位與禁區的攻勢不夠凌厲乾脆。讓人想到冰島對戰阿根廷的比賽，冰島雖然雖然攻擊遠遠落後，但是有效地凌厲地快速配合，讓冰島進了寶貴進球。而哥斯大黎加在輸球之後，想要上演四年前的黑馬炫風，恐怕是難上加難。而塞爾維亞睽違八年重回大舞台，戰術奏效外，也有了好的開局，讓人更期待昔日的南斯拉夫光榮是否能重現。