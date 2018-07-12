udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足專欄

克羅埃西亞逆境不放棄 英格蘭過於保守付出代價

羅伊
用LINE傳送

1954年率領西德首次贏得世界盃的教練Herberger留下「球是圓的」這金句，意思是世事難料，只要不放棄就能創造奇蹟。不過從另一角度來看，機會到手卻沒能把握，隨時可能引來終身之憾。克羅埃西亞落後下沒有放棄，結果創造殺進世界盃決賽的歷史，相反英格蘭在領先下沒能再進一球，結果將晉級機會拱手相讓。

最會踢逆境球的克羅埃西亞展現不放棄精神，創造殺進世界盃決賽的歷史。 美聯社
最會踢逆境球的克羅埃西亞展現不放棄精神，創造殺進世界盃決賽的歷史。 美聯社

英格蘭開賽只花了5分鐘，就由右後衛特里皮耶（Kevin Trippier）直接射了一個絕妙罰球破網取得領先。英格蘭領先下在上半場佔盡優勢，令克羅埃西亞無法組織有威脅的進攻。可惜英格蘭在本屆賽事一直出現的老問題，射門把握能力不足的問題再次出現。林加德（Jesse Lingard）在禁區外無人看管之下射球偏離球門，凱恩（Harry Kane）門前進攻幾乎取得進球，卻遭對手門將蘇巴西奇（Danijel Subasic）及時在門前封住。

右後衛特里皮耶開賽5分鐘就靠一記自由球為英格蘭率先破網，但若非進球太早，英格蘭下...
右後衛特里皮耶開賽5分鐘就靠一記自由球為英格蘭率先破網，但若非進球太早，英格蘭下半場應該不會這麼被動。 美聯社

英格蘭只能以1球優勢進入下半場，可是他們在換邊後踢得太過保守，把防線壓得很後，令克羅埃西亞搶回主導權，下半場幾乎是「格子軍」的天下。佩里希奇（Ivan Perisic）在68分鐘終於取得追和的進球，也說明英格蘭上半場屢次浪費進球良機，以及下半場的過於保守，這些錯誤累計下來是要付出代價的。若非佩里希奇及後射門中柱，以及前鋒曼祖基奇（Mario Mandzukic）沒能把握機會進球，英格蘭在90分鐘內就要輸掉比賽。

到了加時上半場，英格蘭再次佔據主導權，還幾乎有進球良機，眼看史東斯（John Stones）的頭球可以為球隊再次領先，可惜克羅埃西亞後衛維沙吉柯（Sime Vrsaljko）及時在門前頭球解圍沒能得手，更證明英格蘭下半場的過於保守確實是不必要。在重要關頭只要犯下一次錯誤，就足以全盤輸掉。克羅埃西亞在109分鐘終於由曼祖基奇接應佩里西奇的頭球傳送射進反超前的一球，令攻守能力本來稍為不及的英格蘭，再無法取得追和的進球挽回敗局。結果克羅埃西亞以2比1反勝，首次殺進大賽決賽，將在周日晚上跟法國爭奪冠軍。英格蘭則自從1966年奪冠後，連續3次在大賽4強落敗，只能在周六與比利時再次相遇，為爭取成為季軍而努力。

英格蘭領先後在下半場踢得太過保守，但無法像法國一樣守成，反而付出輸球代價。 歐新...
英格蘭領先後在下半場踢得太過保守，但無法像法國一樣守成，反而付出輸球代價。 歐新社

克羅埃西亞在本屆淘汰賽階段都踢得相當保守，讓人看起來是刻意求和，希望藉門將蘇巴西奇在互射12碼階段發揮神勇表現淘汰對手。克羅埃西亞在這場比賽的加時階段較積極，就能把握機會在120分鐘內解決對手，說明他們在加時階段有能力踢得開放一點。總括而言，法國在本屆賽事表現愈來愈穩定，大部分球員發揮都很出色；至於克羅埃西亞在進攻組織上很多元化，把握能力和踢逆境球的能力都很高。所以由兩支在本屆比賽發揮最好的球隊殺進決賽，可說是相當合理，也是值得令人期待的一場決戰。

克羅埃西亞英格蘭莫德里奇凱恩

留言

羅伊

羅伊Roy綽號細孖，年青時曾效力香港甲組球隊快譯通青年軍，因傷退役來台求學發展，熱愛足球更活躍於台北足球圈！身兼球員和教練，現為Eleven Sports運動頻道職業足球球評、足球E週報節目主持及台灣唯一足球雜誌「足球王者」專欄作家，也是台灣黑熊明星足球隊的教練。Roy 羅伊－笑看足球(FB粉絲專頁)

作者其他文章
熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top