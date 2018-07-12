克羅埃西亞逆境不放棄 英格蘭過於保守付出代價

1954年率領西德首次贏得世界盃的教練Herberger留下「球是圓的」這金句，意思是世事難料，只要不放棄就能創造奇蹟。不過從另一角度來看，機會到手卻沒能把握，隨時可能引來終身之憾。克羅埃西亞 落後下沒有放棄，結果創造殺進世界盃決賽的歷史，相反英格蘭 在領先下沒能再進一球，結果將晉級機會拱手相讓。

最會踢逆境球的克羅埃西亞展現不放棄精神，創造殺進世界盃決賽的歷史。 美聯社

英格蘭開賽只花了5分鐘，就由右後衛特里皮耶（Kevin Trippier）直接射了一個絕妙罰球破網取得領先。英格蘭領先下在上半場佔盡優勢，令克羅埃西亞無法組織有威脅的進攻。可惜英格蘭在本屆賽事一直出現的老問題，射門把握能力不足的問題再次出現。林加德（Jesse Lingard）在禁區外無人看管之下射球偏離球門，凱恩 （Harry Kane）門前進攻幾乎取得進球，卻遭對手門將蘇巴西奇（Danijel Subasic）及時在門前封住。

右後衛特里皮耶開賽5分鐘就靠一記自由球為英格蘭率先破網，但若非進球太早，英格蘭下半場應該不會這麼被動。 美聯社

英格蘭只能以1球優勢進入下半場，可是他們在換邊後踢得太過保守，把防線壓得很後，令克羅埃西亞搶回主導權，下半場幾乎是「格子軍」的天下。佩里希奇（Ivan Perisic）在68分鐘終於取得追和的進球，也說明英格蘭上半場屢次浪費進球良機，以及下半場的過於保守，這些錯誤累計下來是要付出代價的。若非佩里希奇及後射門中柱，以及前鋒曼祖基奇（Mario Mandzukic）沒能把握機會進球，英格蘭在90分鐘內就要輸掉比賽。

到了加時上半場，英格蘭再次佔據主導權，還幾乎有進球良機，眼看史東斯（John Stones）的頭球可以為球隊再次領先，可惜克羅埃西亞後衛維沙吉柯（Sime Vrsaljko）及時在門前頭球解圍沒能得手，更證明英格蘭下半場的過於保守確實是不必要。在重要關頭只要犯下一次錯誤，就足以全盤輸掉。克羅埃西亞在109分鐘終於由曼祖基奇接應佩里西奇的頭球傳送射進反超前的一球，令攻守能力本來稍為不及的英格蘭，再無法取得追和的進球挽回敗局。結果克羅埃西亞以2比1反勝，首次殺進大賽決賽，將在周日晚上跟法國爭奪冠軍。英格蘭則自從1966年奪冠後，連續3次在大賽4強落敗，只能在周六與比利時再次相遇，為爭取成為季軍而努力。

英格蘭領先後在下半場踢得太過保守，但無法像法國一樣守成，反而付出輸球代價。 歐新社

克羅埃西亞在本屆淘汰賽階段都踢得相當保守，讓人看起來是刻意求和，希望藉門將蘇巴西奇在互射12碼階段發揮神勇表現淘汰對手。克羅埃西亞在這場比賽的加時階段較積極，就能把握機會在120分鐘內解決對手，說明他們在加時階段有能力踢得開放一點。總括而言，法國在本屆賽事表現愈來愈穩定，大部分球員發揮都很出色；至於克羅埃西亞在進攻組織上很多元化，把握能力和踢逆境球的能力都很高。所以由兩支在本屆比賽發揮最好的球隊殺進決賽，可說是相當合理，也是值得令人期待的一場決戰。