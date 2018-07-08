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進攻雜亂、防守有漏洞 英格蘭幸運晉級

羅伊
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英格蘭擊敗瑞典晉四強。 美聯社
英格蘭擊敗瑞典晉四強。 美聯社
英格蘭在8強戰終於再次打破宿命，面對剋星瑞典仍然以2比0取勝，繼1990年後再次殺進世界盃4強。英格蘭在這場比賽取得的兩個進球，均是來自他們的傳統套路，上半場先由中衛麥奎爾（Harry Maguire）利用高空優勢以頭球建功。這名中衛坦白說防守不算出色，只是因為他的身材高大，所以在球隊獲得罰球或角球進攻時，他的後上助攻可以做得很出色。英格蘭在下半場由林加德（Jesse Lingard）把握機會傳中，讓阿里（Dele Alli）以頭球取得個人在世界盃決賽圈首個進球，令英格蘭得以2比0擊敗瑞典晉級。

瑞典在落後下其實有數個進攻機會，比如是貝治（Marcus Berg）在門前失機，克勞森（Viktor Claesson）的攻門也被英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）救出，所以瑞典絕對有機會追和，可惜遇上皮克福德表現太過神勇，所以英格蘭在這一場比賽確實是有點運氣。

回看這場比賽，瑞典在排陣上跟以往4場比賽幾乎一樣，只是右後衛路斯迪格（Mikael Lustig）停賽，由克拉夫特（Emil Krafth）代替他，所以體力明顯不及以往4場比賽。他們沿用比較擅長的主守戰術應戰，上半場確實可以防到英格蘭，成功將凱恩（Harry Kane）凍結。正當凱恩無法發揮能力的時候，英格蘭其他球員在進攻上就沒有應變方案。可是瑞典的進攻能力確實不行，佛斯貝治（Emil Forsberg）和拉爾森（Sebastian Larsson）的速度不快，所以缺乏成功的防守反擊。

至於英格蘭在這場比賽的防守做得不錯，可是進攻上表現的比較懶散。林加德、阿里、楊恩（Ashley Young）和史特林（Raheem Sterling）等球員的速度很快，所以可以多做一些快速進攻，可是上述進攻球員在這場比賽的動作仍是慢了一點，因此上半場鮮有具威脅的進攻，若非麥奎爾的頭球建功，相信英格蘭在下半場會踢得很辛苦，因為如果繼續沒有進球的話，瑞典一定更專心防守，務求悶和終場然後以互射12碼球決勝負。所以麥奎爾的進球令英格蘭領先，反映英格蘭確實有運氣。

第二個進球的情況也相近，阿里本不是頭球了得的球員，但是他在後上補位進攻做得不錯。可是整體而言英格蘭在進攻配合組織上仍然有點雜亂無章，這樣下去要打進決賽是有點困難。所以英格蘭這場比賽勝出是有點幸運，當然他們仍然有進步空間，凱恩和其他年輕球員之間的配合可以做得更好，特別是如果凱恩發揮不佳之下，其他隊員應可承擔更多。比如是林加德和史特林均有絕佳進球機會，可是在攻門的把握力不濟導致浪費掉，如果這些缺點可以解決，英格蘭絕對可以走得更遠。而且英格蘭的防守仍然有漏洞，始終沃克（Kyle Walker）、麥奎爾和史東斯（John Stones）組成的三人防線經驗尚淺，形成瑞典有不少致命進攻機會，皆因這三名守將的補位有點慢，才讓對手有機可乘。所以英格蘭要再進一步的話，攻守兩端皆需要再進步。

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羅伊

羅伊Roy綽號細孖，年青時曾效力香港甲組球隊快譯通青年軍，因傷退役來台求學發展，熱愛足球更活躍於台北足球圈！身兼球員和教練，現為Eleven Sports運動頻道職業足球球評、足球E週報節目主持及台灣唯一足球雜誌「足球王者」專欄作家，也是台灣黑熊明星足球隊的教練。Roy 羅伊－笑看足球(FB粉絲專頁)

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