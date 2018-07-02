蘇巴西奇將功折罪 黑馬克羅埃西亞奔入八強

克羅埃西亞 是這一屆世界盃最有機會成為黑馬的球隊，進攻能力超群的他們在16強賽面對丹麥 的鐵血防守，卻是顯得一籌莫展，而且對手門將舒米切爾（Kasper Schmeichel）表現神勇，多次救出克羅埃西亞的致命進攻，令比賽進入互射12碼大戰，舒米切爾也以雙手一度令克羅埃西亞為前程擔憂。幸好克羅埃西亞的門將蘇巴西奇（Danijel Subasic）也是救出12碼球的高手，他用雙方將功補過，最終令克羅埃西亞有驚無險擊敗丹麥，得以繼續編寫他們的世界盃傳奇。

開賽不到1分鐘，丹麥隊就展開猛攻，克羅埃西亞門將蘇巴西奇(中)在慌亂中未能把球擋下。 美聯社

克羅埃西亞挾住小組賽3連勝的氣勢進入淘汰賽，可是面對在小組賽表現平平的丹麥，竟然在開賽不足1分鐘就失守，丹麥後衛捷安森（Mathias Jorgensen）把握一次界外球進攻，在近門混戰之下把皮球送進網窩，克羅埃西亞3名後衛在捷安森面前也居然讓對手進球，沒能緊逼對手固然需要負責，但門將蘇巴西奇竟然把皮球撲進網窩，無疑需要承擔更大責任。

幸好克羅埃西亞始終是擁有黑馬實力的球隊，落後之下他們立即回過神來，只花了3分鐘時間就由前鋒曼祖基奇（Mario Madzukic）追成平手。及後整場比賽幾乎是克羅埃西亞的天下，拉基提奇（Ivan Rakitic）和雷比奇（Ante Rebic）的射門有機會為克羅埃西亞取得領先，可是被舒米切爾全部擋出。丹麥則以反擊得到零星攻勢，可惜均無功而還。雙方往後再沒有進球，令比賽進入加時階段。

克羅埃西亞在加時繼續狂攻丹麥，直到加時下半場終於有雷比奇突破對手獲得單刀球，雷比奇已經推過舒米切爾準備射進空門，捷安森無可奈何之下把雷比奇拉倒，結果克羅埃西亞獲得12碼球，捷安森也被直接驅逐出場。莫德里奇（Luka Modric）本來可以絕殺，可惜被舒米切爾救出，令比賽需要進入互射12碼階段。幸好莫德里奇在第3輪射進將功補過，加上隊友蘇巴西奇在5個12碼中救出3個，而拉基提奇在第5輪射進，最終克羅埃西亞以總比分4比3淘汰丹麥，在8強戰面對地主國俄羅斯。

克羅埃西亞門將蘇巴西奇在對丹麥的PK賽中驚險地用雙腳擋下關鍵一球！ 美聯社

總括而言，克羅埃西亞在這場比賽雖然要戰至互射12碼球階段才擊敗丹麥晉級，不過他們仍然維持這一屆的強勢，以強大進攻能力令對手喘不過氣，如非舒米切爾的神勇演出，恐怕丹麥早已成為刀下魂。只是這一場比賽反映出克羅埃西亞在突破對手密集方面確實需要加強，特別是俄羅斯也以嚴密防守淘汰了西班牙，4強潛在對手瑞典和瑞士也是擅於嚴密佈防的球隊，如果克羅埃西亞想要突破歷史進入決賽，如何更有效撕破對手的嚴密防線將是關鍵。丹麥則在這一場比賽踢出本屆賽事代表作，可是4場比賽下來展現的是進攻能力實在平平，也因此令他們沒能再走更遠，16強止步對於他們的實力來說是合理結局。