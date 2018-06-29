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比利時贏球 分組第一晉級反而不利？

羅伊
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比利時（紅色球衣）1:0勝英格蘭（白色球衣），比利時分組第一出線，淘汰賽反而將與...
比利時（紅色球衣）1:0勝英格蘭（白色球衣），比利時分組第一出線，淘汰賽反而將與傳統強隊同賽區。 美聯社
由於英格蘭和比利時在這場比賽之前已經確定晉級，而且法國、巴西、阿根廷和葡萄牙等多支傳統強隊分配在淘汰賽階段的上半賽區，G組首名球隊也將會在這上半賽區進行淘汰賽，令這場比賽在相當詭異的氣氛下進行，因為看起來從爭奪錦標的角度來說，成為小組次名在下半賽區作賽好像比較有利。所以開賽前已有不少輿論懷疑英格蘭和比利時會因此放軟手腳，甚至為了達到目的，可能會故意犯規領黃牌。

事實上外界的懷疑是合理的，因為比利時和英格蘭在第二場小組賽的後段也有放水的嫌疑，特別是後防突然出現低級失誤，讓實力相差很遠的突尼西亞和巴拿馬進球，令雙方在得失球差和進球數都一模一樣，由於英格蘭少拿1張黃牌，所以按公平競技系數條例排在首位。而且雙方在這場比賽的正選名單均作出大幅輪換，英格蘭換了8名球員，比利時更是只有2名球員保留在正選陣容。比利時在上半場看起來是戰意比較旺盛的一方，在世界盃決賽圈首次正選上場的蒂耶萊曼斯（Youri Tielemans）在初段作出漂亮遠射，令英格蘭門將皮克福特（Jordan Pickford）需要飛身撲救才不致失球。不過除了這個射門之外，雙方在整個上半場都沒有亮點，比利時則多拿了2張黃牌，令他們在黃牌總比數拉開至5比2，更讓人覺得雙方好像按照「劇本」進行比賽。

不過下半場的比賽過程又是另一回事，至少比利時似乎是希望爭勝的球隊。亞努扎依（Adnan Januzaj）59分鐘在右邊以左腳射出一個漂亮的弧線球，皮球直飛英格蘭球門死角破網，令比利時取得領先。可是英格蘭在落後之下還是看不到強烈的追平慾望，拉舒福特（Marcus Rashford）在後段有一次單刀破門機會，可是在壓力不大的情況之下竟然射偏了。隨著時間一分一分的過去，英格蘭也沒有換上在這一屆決賽圈已經射進5球的凱恩（Harry Kane），更證明他們無意從比利時手中搶回小組首名寶座。最終比利時以1比0小勝英格蘭，以3戰全勝成績成為G組首名，將在16強戰面對日本，英格蘭則成為次名，在16強戰的對手是哥倫比亞。

總括而言，比利時在小組賽踢得相當輕鬆，主要是因為首兩戰對手巴拿馬和突尼西亞實在太弱，最後一戰對英格蘭的背景又相當特殊，基本上沒有為比利時帶來什麼挑戰，也沒有讓人看到他們的真正實力到底有多少，所以淘汰賽才是比利時在這一屆賽事的真正開局。至於英格蘭在進攻端上相當依賴凱恩，首戰面對實力平平的突尼西亞也要在最後階段才取得致勝球，令人覺得他們的實力確實不怎麼樣，16強戰能否擊敗進攻能力強的哥倫比亞，確實難以予人信心，恐怕如此用心在「走線」這件事上，最終也是於是無補。

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羅伊

羅伊Roy綽號細孖，年青時曾效力香港甲組球隊快譯通青年軍，因傷退役來台求學發展，熱愛足球更活躍於台北足球圈！身兼球員和教練，現為Eleven Sports運動頻道職業足球球評、足球E週報節目主持及台灣唯一足球雜誌「足球王者」專欄作家，也是台灣黑熊明星足球隊的教練。Roy 羅伊－笑看足球(FB粉絲專頁)

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