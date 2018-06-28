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巴西輕鬆晉級 16強賽對墨西哥勝算大

羅伊
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巴西保林尼歐挑球入網。美聯社
巴西保林尼歐挑球入網。美聯社
巴西在分組賽最後一場比賽，以2比0輕鬆擊敗塞爾壯亞，不僅將對手淘汰出局，也得以成為E組首名，將會在16強賽事對戰F組次名球隊墨西哥。巴西在這場比賽並沒有拿出真正實力，也是他們在3場小組賽的縮影。雖然巴西在往後的晉級道路並不好走，因為他們所在的上半賽區強手林立，不過如果能繼續保持進步，巴西能夠突圍的機會還是很高。

巴西只要在這場比賽保持不敗就肯定晉級，而且縱然沒能成為小組首名也是可以接受的，因為小組次名可以在決賽之前避開法國、阿根廷和葡萄牙等擁有巨星的球隊，所以巴西在這場比賽其實沒有太大心理壓力之下應戰，加上塞爾維亞實力平平，令巴西在比賽初段沒有把進攻節奏推得很快，目的是為將來的比賽養精蓄銳。巴西進攻主力內馬爾（Neymar）還在尋找最佳狀態，所以仍然沒有亮眼的演出，上半場也失掉必進球機會。內馬爾沒能為球隊貢獻太多，但巴西隊在分組賽仍然應付自如，主因是中場庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）的表現非常優異，能夠以一己之力扛起球隊。這名利物浦中場在36分鐘於後場長傳予隊友保林尼歐（Paulinho），令保林尼歐輕鬆突破塞爾維亞防線，單刀取得進球，讓巴西以1球領先優勢完結上半場。

到了下半場，塞爾維亞還是沒辦法為巴西帶來致命威脅，前鋒米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）一次門前失機，已經是最接近的進攻機會，可惜沒能把握好。相反巴西在領先下為了留力，沒有貿然加強進攻，只在看到有進攻機會的時候才加快進攻速度，以及盡量利用罰球攻勢。內馬爾在68分鐘開出罰球，中衛奇亞哥‧席瓦（Thiago Silva）把握對手沒能嚴防之下，輕鬆在門前頭球為巴西再下一城。由於這時同組另一場比賽，瑞士只能以2比2打和哥斯大黎加，所以巴西在末段只求控球在腳，將消耗減至最低，令塞爾維亞在反勝晉級的機會愈來愈渺茫的情況下放棄逼搶。最終巴西在這場比賽輕鬆取勝，以經濟實惠的方式取得所需要的3分。

總括而言，巴西在小組賽並沒有展現預期中的強大火力，內馬爾和前鋒熱蘇斯（Gabriel Jesus）的表現遠遜他們的應有水平。另一名星級中場菲爾米諾（Roberto Firmino）也因為上場時間不多，也沒能為巴西作出太多建樹。不過庫蒂尼奧確實能夠以一己之力拯救球隊，威里安（Willian）和保林尼歐的狀態也不錯，所以巴西在這個對手實力不強的小組應付自如。巴西將在16強戰面對墨西哥，這支中北美洲首屈一指的強隊是巴西的老對手，以往4次在世界盃對墨西哥取得3勝1和不敗，巴西傳統在踢法上令墨西哥難以招架，所以晉級8強問題不大。縱然在8強或許要面對比利時或英格蘭，巴西的實力也足以應付，只要他們能繼續提升狀態，晉身4強甚至決賽的機會也高。至於塞爾維亞受制於進攻太倚靠米特羅維奇和隊長克拉羅夫（Aleksandar Kolarov）的罰球，中場創造力欠奉，後防線年齡太大，克拉羅夫和伊凡諾維契（Branislav Ivanovic）等老將已過高峰，令塞爾維亞無法突圍而出，也沒能為球迷留下深刻印象。

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羅伊

羅伊Roy綽號細孖，年青時曾效力香港甲組球隊快譯通青年軍，因傷退役來台求學發展，熱愛足球更活躍於台北足球圈！身兼球員和教練，現為Eleven Sports運動頻道職業足球球評、足球E週報節目主持及台灣唯一足球雜誌「足球王者」專欄作家，也是台灣黑熊明星足球隊的教練。Roy 羅伊－笑看足球(FB粉絲專頁)

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