德國絕地逢生 小組出線機會大增

德國克魯斯進球後興奮慶祝。美聯社 一子錯，滿盤皆輸，在大賽只要犯錯一次，就足以令所有努力白費。相反只要不放棄，就總有機會挽回劣勢，甚至可以笑到最後。德國在第二場小組賽全場奮力狂攻瑞典，不僅沒能取得成效更先被打進一球。落後下的德國及時修正錯誤，下半場開賽不久就追和，只是追和對德國來說並不足夠，面對瑞典的鐵血防守卻一籌莫展。可是瑞典派了不應獲得上場機會的球員出來，該球員在最後關頭犯錯，令德國在最後一刻射進反勝進球，最終德國以2比1逆轉勝瑞典，取得重要3分，小組出線機會大增。

由於同組的墨西哥在較早前的比賽贏球，6分在手幾乎肯定出線，瑞典最後一場小組賽的對手正是墨西哥，所以如果瑞典在這場比賽取得和局，只要在下一場比賽打和墨西哥就可以一起晉級，相反德國若兩戰只得1分，縱然下一場比賽大勝韓國也很可能出局，所以德國非勝瑞典不可。德國在正選陣容作出多項調動，將首戰表現不佳的厄齊爾（Mesut Oezil）和凱迪拉（Sami Khedira）撤下，換上魯迪（Sebastian Rudy）和羅伊斯（Marco Reus），中前場的活力明顯強於首戰，開賽不久就獲得很多進攻機會，可惜受制於瑞典的嚴密防守無法得手。反而是德國後防縱然換了呂迪格（Antonio Ruediger）代替首戰表現不佳的胡梅爾斯（Mats Hummels），仍然是整體速度緩慢，因而令對手獲得反擊機會。托伊沃寧（Ola Toivonen）就在32分鐘把握機會為瑞典首開紀錄，呂迪格無法及時攔住托伊沃寧就是因為後防動作遲緩造成的結果。

德國下半場一開始就換上老將中鋒戈梅茲（Mario Gomez），與維爾納（Timo Werner）合組雙中鋒，結果收到立竿見影之效。羅伊斯在48分鐘接應左路傳中，在門前用膝部打皮球打進瑞典隊球門。羅伊斯能夠突圍而出，正是多了一個戈梅茲出來拉開瑞典中衛的結果。不過一個和局對德國肯定是不足夠，所以德國在往後的比賽時間更奮力進攻。瑞典在防守端確實到位，特別是門將奧爾森表現神勇，多次撲出德國的致命射球，同時德國球員的把握力確實不足，令德國始終難以得手。另一邊，瑞典下半場再無攻勢可以威脅德國，因為他們的進攻能力本來就不強，而且球員年齡偏高，這場賽事正選陣容竟有5人是超過30歲，令他們有點強弩之末。

博阿騰（Jerome Boateng）在82分鐘的魯莽犯規令他拿到第2面黃牌，令德國只能10人應戰。可惜瑞典前鋒們已經跑不動了，後備入替的前鋒古達迪（John Guidetti）和杜爾馬茲（Jimmy Durmaz）又無法為對手帶來威脅。特別是換入杜爾馬茲是瑞典這場賽事最大敗筆，這名土耳其裔翼鋒在進攻上無法幫助球隊，反而是僅上陣約20分鐘就已經出現多次魯莽失誤，補時5分鐘還在危險位置犯規，結果克魯斯（Toni Kroos）把握這次機會把罰球直射破網，為德國取得非常重要的3分。相反瑞典就因為這個錯誤的調動，令其餘13名球員在這場比賽付出的努力完全白費。

德國只要在下一場比賽擊敗韓國，同時瑞典沒能擊敗墨西哥的話就可以晉級16強。不過他們在後防問題仍然沒能解決，胡爾梅斯和博阿騰兩名正選中衛更可能在下一場比賽一起缺席，若非諾伊爾（Manuel Neuer）保持水準，這場比賽恐怕早已命喪瑞典腳下。所以如果不能解決後防速度過慢的問題，縱然能死裡逃生也不可能走得很遠。相反瑞典失了這重要3分，不僅晉級形勢被動，士氣肯定大受影響，而且他們只懂主守不懂主攻，杜爾馬茲的上場和犯錯恐怕已斷送了瑞典的16強希望。