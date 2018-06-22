進攻無章法、防守鬆散 別為阿根廷哭泣

阿根廷遭克羅埃西亞痛宰，梅西神情落寞。 美聯社 阿根廷上一場比賽賽和冰島後，教練森保利（Jorge Sampaoli）吸收了教訓，所以在正選陣容上作出調動，將表現不佳的迪馬里亞（Angel Di Maria）、比利亞（Lucas Biglia）和羅荷（Marcos Rojo）撤下，換了阿庫尼亞（Marcos Acuna）等三名球員擔任正選，可是這調動對進攻完全沒有幫助，因為梅西（Lionel Messi）還是被對手守得牢牢的，需要知道的是阿根廷是完全以梅西作為核心，梅西沒有球到腳就完全沒有威力。擔任左翼鋒的阿庫尼亞其實有不少進攻機會，他有很多機會拿球，可惜他是完全沒有創造力的球員，他的傳中球完全不到位，而且前鋒隊友阿奎羅（Sergio Aguero）不是高大球員，後備上場的伊瓜因（Gonzalo Higuain）的跑動很少，所以縱然阿庫尼亞能在左路傳中也無濟於事。另一方面，阿根廷的星級前鋒戴巴拉（Paulo Dybala）在下半場終於後備上場，可惜他在場上只守在右邊，幾乎等於隱形，只能偶爾找到射門機會，但是根本沒能為球隊帶來什麼幫助。

整體而言，阿根廷的進攻能力不強，沒能為對手帶來威脅。進攻不強必然帶來的問題是容易讓對手進攻，後防就容易出現問題。阿根廷在這場賽事以三後衛陣式出戰，但由歐塔門迪（Nicolas Otamendi）、莫卡多（Gabriel Mercado）和塔利亞菲可（Nicolas Tagliafico）組成的防線不算堅固，而且還在自己的後半場胡亂控球和傳球，縱使對手已經來到面前，卻仍然不願意簡單把皮球踢得老遠解圍。至於門將卡巴列羅（Willy Caballero）更是大問題，他是因為首席門將羅梅洛（Sergio Romero）受傷才獲得上場機會，羅梅洛在陣的話，阿根廷的防守仍然可以信賴，可是卡巴列羅以往在重要比賽上場時的表現都非常不穩定，為切爾西上場時也經常出現接球脫手等低級失誤，來到世界盃還是出現這些問題。他在上半場跟隊友以腳傳球時的場面已經令人擔心，可是沒想到下半場犯了非常嚴重的失誤，讓克羅埃西亞前鋒雷比奇（Ante Rebic）射進球，這是他不能逃脫的責任。

落後之下的阿根廷或許是急於搶攻，所以表現更加走樣。縱然陸續把帕文（Cristian Pavon）、伊瓜因和戴巴拉換上場，可是進攻完全沒有章法，只是盡量把球送進對手禁區，誰拿到球就由誰射門了事。總括而言，阿根廷在這場比賽的表現完全是水準之下。

另一邊廂，克羅埃西亞在這場比賽的表現只算是中規中矩，不算是特別好，因為阿根廷自身的問題太多，才讓克羅埃西亞有更佳的發揮。克羅埃西亞上半場在進攻上踢得有點保守，他們的盤算是阿根廷必然在這場比賽搶攻，所以先求穩守。這場比賽的轉捩點是克羅埃西亞把握阿根廷的失誤打開紀錄後，球員們的信心大增，同時壓力消失了，令比賽踢得更流暢，進攻時心態更放開，加上阿根廷落後下更專注進攻，為克羅埃西亞提供更多進攻空間，導致莫德里奇（Luka Modric）後來為克羅埃西亞拉開比分。莫德里奇的進攻當然是來自他的個人能力，同時也歸功於阿根廷守衛的補位速度很慢。阿根廷失掉第二球後隊型更鬆散，讓克羅埃西亞更有信心拿下第三球，結果拉基提奇（Ivan Rakitic）也拿下這一球。所以坦白說克羅埃西亞在這場比賽表現平平，只有莫德里奇算是踢得比較好，中鋒曼祖基奇（Mario Mandzukic）表現更是低迷，中場球員拉基提奇和佩里希奇（Ivan Perisic）表現平平而已。