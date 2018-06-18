奪冠大熱門巴西 進攻表現令人失望

本屆世界盃決賽圈好像對傳統強隊來說有點不利，繼阿根廷和德國之後，本屆奪冠大熱門球隊巴西在外界看好之下，竟然只能以1比1被瑞士逼和，首戰只得1分。巴西雖然擁有內馬爾（Neymar）和熱蘇斯（Gabriel Jesus）等進攻明星，面對瑞士的嚴密防守卻一籌莫展，似乎這條年輕進攻線仍然需要磨練。至於瑞士在這場比賽防守出色，進攻端表現卻令人失望，恐怕有機會因此白費在這場比賽付出的努力。

庫蒂尼奧（Philippe Coutinho） 路透 威里安（Willian，前）。 法新社

巴西在這場比賽以熱蘇斯成為單前鋒，在他身後有內馬爾、庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）和威里安（Willian）3名世界級進攻球員，防守中場位置則有擅於後上插前得分的保林尼歐（Paulinho）。巴西甫一開賽就展現很強的進攻慾望，保林尼歐在門前的攻門幾乎得手，可惜瑞士中衛阿肯基（Manuel Akanji）及時碰到球，令球只能在球門旁邊溜過。瑞士的防守在這場比賽做得很好，當巴西球員把皮球運到接近禁區的位置，瑞士至少有7名球員在禁區附近佈防，最少有2名球員應付拿球的球員，令巴西難以組織有效進攻。直到庫蒂尼奧在20分鐘把握瑞士老將貝拉米（Valon Behrami）沒能及時上前壓迫，在禁區外射出一個世界球，才令巴西得以1球優勢領先上半場。

內馬爾（左）與瑞士老將貝拉米（Valon Behrami）爭球。 歐新社

瑞士在上半場防守速率很高，進攻節奏卻非常緩慢，所以上半場完全不能威脅巴西後防。教練佩特科維奇（Vladimir Petkovic）在半場休息時下過工夫，令瑞士下半場的進攻節奏明顯加強，才開始威脅到巴西的防線。瑞士在50分鐘由中場蘇巴（Steven Zuber）接應角球傳中，在門前頭球建功，令瑞士得以追成平手。巴西失球後急切爭勝，所以加快進攻節奏，可惜中鋒熱蘇斯表現平平，唯一最有威脅的攻勢是在禁區被阿肯基抱住跌倒，這肯定可以為巴西帶來12碼球，但裁判並沒有判決犯規，令巴西失去再次領先的機會。內馬爾在這場比賽的表現，也明顯受早前傷患困擾所影響，這場比賽沒有具威脅的突破，也只有數次威脅不大的攻門。到了比賽後段，巴西沒能把皮球送進禁區，令眾將只能在禁區外射門，效果自然不佳，下半場15次射門只有4次命中目標，說明這條賽前被外界艷羨的進攻線，仍然有需要進步的空間。

巴西雖然在首戰失了1分，不過晉級形勢仍然相當樂觀，至少情況比德國和阿根廷好得多。因為巴西其實在組織進攻上表現不俗，只是在禁區內面對密集防守才顯得一籌莫展。巴西往後兩仗對手哥斯大黎加和塞爾維亞，在首戰表現其實很平庸，防守力肯定不及瑞士，巴西絕對足夠應付。相反瑞士的進攻能力不足，除了追平的頭球，就沒有其他可以威脅巴西的進攻。雖然哥斯大黎加和塞爾維亞防守能力平平，但如果要跟已經全取3分的塞爾維亞搶攻，恐怕也是沒有把握，在爭取晉級的道路上難免吃虧。