「雙牙」對戰話題足 葡萄牙表現較佳惜未勝

世足賽「雙牙」之戰，C羅大演帽子戲法。 美聯社 伊比利半島西班牙與葡萄牙對戰一向都很吸睛，雙方賽前都出了狀況。葡萄牙主將羅納度（Cristiano Ronaldo）被西班牙政府追討數以千萬歐元計的稅款，令「C羅」心情和葡萄牙軍心難免受影響。西班牙的情況更糟糕，他們在賽前兩天突然換帥，以缺乏執教經驗的耶羅（Fernando Hierro）領軍。雙方出了狀況，反而增添了比賽的話題性，令比賽更刺激。

耶羅率領的西班牙在比賽開始4分鐘就遇到挑戰，拿祖（Nacho Fernandez）在禁區碰到皇家馬德里隊友C羅，令葡萄牙得到12碼球，C羅藉此取得進球，令他成為史上第4位連續4屆世界盃決賽圈賽事都有進球的球員，這球也是他在決賽圈首個在歐洲球隊身上取得的進球。落後之下的西班牙逐漸找到節奏，在24分鐘由科斯塔（Diego Costa）以超強個人能力為球隊追平。科斯塔在進球前涉嫌打到葡萄牙守將佩佩（Pepe），不過裁判在VAR協助下決定進球有效，也是世界盃史上首個以VAR判定進球的案例。原本西班牙以為和局是半場賽果，卻有門將德赫亞（David De Gea）犯上接球不穩的錯誤，令C羅在44分鐘再次取得進球，葡萄牙以2比1領先上半場。

上半場明顯看到西班牙球員信心不足，相信主帥耶羅在更衣室下過功夫，讓球員回復信心，因為換邊後只需要10分鐘，就有科斯塔接應布斯克茨（Sergio Busquets）的頭球傳中，在門前取得進球。這個進球充分展現科斯塔非常有自信，也證明他是西班牙首席中鋒的不二之選。拿祖3分鐘射進世界球，令西班牙反超前，不僅讓他將功補過，也是他的首個國際賽進球。可是這進球是西班牙從好到差的轉捩點，因為西班牙此後的打法轉變很大，讓葡萄牙有機可乘。C羅更以非常精彩的罰球為葡萄牙取回一分，雙方以3比3打平。

西班牙在這場比賽展現的進攻能力，比外界預期的稍有不及。雖然科斯塔能進兩球，不過只是倚靠他的個人能力，並非球隊做到很好的組織。隊長伊涅斯塔（Andres Iniesta）沒能幫上什麼忙，另一員老將席爾瓦（David Silva）相比之下表現好一點，新將（Isco）表現平平，在前場對球隊幫助不大。反而防守端表現很差，一對中衛皮克（Gerard Pique）和拉莫斯（Sergio Ramos）卻有點運氣幫助。主帥耶羅在球員時代從中場轉任後衛，因此領軍風格也趨向保守，他以為可以保持3比2戰果完場，所以收起科斯塔和伊涅斯塔等球員，明顯是希望加強防守能力。只是西班牙的防守能力本來就不強，主帥卻選擇捨長取短，將自己帶到不利位置，形成攻不銳守不穩，如果比賽時間更長的話，恐怕反負的機會很高。

坦白說葡萄牙在戰術發揮上更出色，教練費爾蘭度桑托斯（Fernando Santos）無論以4-2-3-1或是4-3-3陣式應戰都有不俗效果，而且在防守反擊上表現很好，C羅不僅取得進球，而且與前鋒隊友的配合都做得很好，可惜有很多攻勢沒能變為進球。中場球員卡瓦略（William Carvalho）做得非常好，是防守端表現最好的球員。加上C羅大演帽子戲法，證明雖然年屆33歲，但是狀態仍在巔峰。葡萄牙整體表現較佳，可惜沒能取勝。