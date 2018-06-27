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udn2018世足賽起義時刻世足專欄

這一票人，是誰救了阿根廷？

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阿根廷羅荷（左）踢進致勝球。美聯社
阿根廷羅荷（左）踢進致勝球。美聯社
上一輪阿根廷雖然大敗予克羅埃西亞，但是冰島不敵奈及尼亞，令這支上屆亞軍重燃出線希望。非勝不可的阿根廷以伊瓜因取代阿奎羅掛帥，並以首次為國上陣的門將阿馬尼代替上仗嚴重犯錯的卡巴列羅把關。至於奈及利亞方面，上一戰對冰島包辦兩個進球的穆沙，繼續與「師弟」伊希納喬合作進攻。

上半場背城借一的阿根廷明顯較奈及利亞積極，加上自身技高一籌，無論拿球、傳送及控球方面的表現皆比對手優勝。梅西的進球素質之高不用多說，他靠一控一射，基本上阿根廷上半場控制大局，故取得領先相當合理，只是梅西末段的自由球擊中門柱，未能擴大領先優勢。至於奈及利亞上半場未能製造進球機會，反撃能力欠佳。本來阿根廷後衛誤傳，奈何奈及利亞的攻擊球員未有充足準備，他未能好好控定皮球，令意外得來的機會付諸東流。環顧整個上半場，阿根廷踢出分組賽至今表現最佳的半場，梅西與其他隊友均十分賣力，攻勢雖然未至水銀瀉地，但隊友之間多了走位和配合，發揮強隊應有本色。相反奈及利亞方面的積極性有所不及，前中後三線缺乏聯繫，三人防線缺乏掩護，令他們要多番面對梅西及伊瓜因等人的進襲。

然而阿根廷未能及早拋離，加上奈及利亞下半場踢得積極進取，令上半場大難不死的他們即有後福。他們在51分鐘獲得十二碼，馬斯切拉諾拉跌奈及利亞中堅巴洛根，逃不過VAR「法眼」，令奈及利亞得以追平。及後雙方一度拉成均勢，伊瓜因在禁區內無人看管下把皮球射向「觀眾席」，錯失黃金機會，幾乎成為導致阿根廷出局的「千古罪人」。幸好近兩季在曼聯發展並不太如意的後衛羅荷一記「神來之筆」，令阿根廷獲得寶貴勝仗，加上另一邊的克羅埃西亞即使派出副選出戰冰島，仍以2：1取勝，「保送」死裡逃生的阿根廷打入16強。

總括而言，雖然阿根廷驚險出線，但他們出線後要面對C組首名法國都是凶多吉少。主要原因是他們的組織依然紊亂，前鋒把握力不足。直接一點說，就是表現欠佳。羅荷在電光火石間射入價值連城的入球，是「福至心靈」多於「匠心獨運」。至於奈及利亞，在下半場的比賽態度及中後場的緊密程度比上半場為佳，梅薩在左路的威脅比上半場更大，奈何羅荷的妙射令他們最終功敗垂成。

羅荷在下半場於禁區內的手球，經VAR後，裁判並沒有判罰十二碼，這個可能不斷爭議下去；究竟誰救了阿根廷？梅西？羅荷？抑或梅西口中的上帝？還是看台暈倒的馬拉度納？還是裁判？

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傑拉德

本名霍志明，生於香港、長於香港，並於台灣求學。自小熱愛足球運動，幾乎不放過任何重要足球比賽：現任MOD博斯足球台及Eleven Sports主播、《足球王者》主編、Yahoo足球專欄。
曾任年代新聞台、TVBS、華視世界盃、中視、中天美洲盃球評、緯來體育台節目來賓、蘋果足球主持人。

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