幸運女神眷顧 丹麥生擒欠運「魯」蛇

丹麥17日在俄羅斯世足賽首戰對上秘魯，終場以1:0贏球，球員感謝全場球迷。 歐新社

現實很殘酷，有時候我們多努力，也敵不過幸運女神的擺佈。世界盃第三個比賽日，前三場比賽出現了四個十二碼，結果丹麥在門前風聲鶴唳之下，藉秘魯的十二碼射失險勝1:0，出線形勢大好！

南美小國秘魯相隔36年再戰世界盃，這次23人名單上，年紀最大的隊長格雷羅也不過是1984年出生，無緣見證國家隊上一次出戰世界大賽。至於丹麥，1992年歐洲冠軍經歷了一段低潮期，對上三屆世界盃僅在2010年取得決賽圈入場券，且不幸地小組出局，本屆矢志捲土重來。

秘魯全隊平均身高只有1.77米，本屆最迷你的球隊，惟深明自身的短板，開場便以快速進攻，先發制人，狂轟丹麥的球門。29分鐘，老將法爾凡近門差點打開破口，半場結束前機會來了，秘魯獲得十二碼。8號劊子手奎瓦上前，寫在臉上的表情，顯然信心不足，患得患失，結果真的一飛沖天。

這記十二碼是視像裁判的「恩賜」，難道，命裏有時終須有，命裏無時莫強求？裁判響起半場哨子聲，秘魯大夥兒上前安慰奎瓦，實在令人動容，也是足球世界感人之處，彷彿告訴他「你願意承擔責任已足夠，我們是不會怪你的」。

足壇流傳一句話叫南美無弱旅，看來所言非虛。丹麥上半場受盡壓力，中場創造力不足，前鋒約根森僅在前場觸球12次，且無法進入對手的禁區。人家有速度，我們有高度，惟總教練哈雷德為人「君子」，沒計劃用簡單的高空轟炸爭取進球，吃力不討好。

大難不死，後福隨來，丹麥戰至59分鐘，找到防守反擊的良機，熱刺星級中場埃里克森穿針引線，貌似小羅的波爾森妙射得手，領先1:0。世事如此，你對別人仁慈，等於自己殘忍，秘魯就在失球前1分鐘，卡利洛和弗洛瑞斯雙雙在門前馬失前蹄，再一次浪費了黃金機會。

全場結束，秘魯只是贏了形勢，多達17次射門，迄今僅次冠軍熱門阿根廷，居然一粒不進，讓丹麥星二代門神舒米切爾救了6次險球，保持534分鐘不失球紀錄，實在時也命也。在C組，法國一枝獨秀，澳洲實力疲弱，這場比賽的勝方被認定可鎖定次名席位，難怪賽後丹麥像提早慶祝晉級，秘魯儼然宣佈早早出局。

總結而言，秘魯在整體表現上略勝一籌，速度、進攻和組織能力令人留下印象，惟個別球星的素質差距也許是關鍵，世界級指揮官埃里克森近14次為丹麥披甲，間接和直接製造了17球，本場的助攻也是恰到好處。可是，巴甲羅保羅的攻擊中場奎瓦，腳法上乘，突破力佳，傳射皆能，無奈成為落敗的罪人，長夜漫漫，恐怕會徹夜難眠，輾轉反側！