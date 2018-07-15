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球衣背號好好玩／9號多人落漆 10號踢進23球

梅塞施密特
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2018年俄羅斯世界盃足球賽接近尾聲，先聊點輕鬆的話題，近代足球已發展百餘年歷史，球員所穿的球衣，背號直到90年前才問世，現在，就一起來看球衣背號好好玩。

13號

在歐美國家，13號是不吉祥的數字，在足球場上，13號通常給替補門將或板凳球員穿，不過，仍有少數主將不信邪，好比說墨西哥門將歐喬亞（Guillermo Ochoa），連兩屆世界盃都有神勇撲救演出，哥倫比亞高大中後衛、效力巴塞隆納的米納(Yerry Mina)，這屆世界盃多次頭槌破網，表現吸睛，身價水漲船高，兩人都穿13號。

哥倫比亞13號米納(中)每次總是跳得比人更高，本屆世界盃他進了3球。 美聯社
哥倫比亞13號米納(中)每次總是跳得比人更高，本屆世界盃他進了3球。 美聯社

23號

這個號碼通常都是球隊第二、三號門將在穿的，南韓門將趙賢祐也的確是陣中替補門將，但他3戰都以先發之姿上陣，用盡全力把守國門，表現相當精彩，原本默默無聞的他一夕爆紅，回國後廣告、代言邀約不斷，克羅埃西亞首席門神蘇巴西奇(Danijel Subasic)滿特別的，他沒穿頭號門將常穿的1號，反而選穿23號，兩度在12碼PK大戰撲出多球，帶領克國勇闖決賽，讓全世界球迷都記住了他。

南韓隊23號門將趙賢祐(右)有多次精彩的撲球，尤其是在對德國隊之戰屢屢擋下險球，...
南韓隊23號門將趙賢祐(右)有多次精彩的撲球，尤其是在對德國隊之戰屢屢擋下險球，回國之後立刻爆紅！ 美聯社

17號

說真的，足球場上17號算是冷門背號，通常球隊王牌核心不太挑，但凡事總有例外，1958年世界盃法國名將方丹(Just Fontaine)狂轟13球拿下金靴獎，至今仍造世界盃單界最多進球紀錄，幾乎不可能被打破，他就是穿17號，這屆克羅埃西亞神前鋒曼祖基奇(Mario Mandzukic)、俄羅斯超級新星戈洛文(Aleksandr Golovin)、日本隊長長谷部誠也都穿17號。

9號

9號通常都是球隊鋒線殺手或中鋒型前鋒，簡單來說就是「進球機器」，這屆世界盃金靴獎熱門人選凱恩(Harry Kane)、R‧盧卡庫(Romelu Lukaku)就是穿9號，但也有不少表現「落漆」的9號鋒線王牌，例如法國吉魯(Olivier Giroud)、巴西熱蘇斯(Gabriel Jesus)、波蘭萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)、德國維爾納（Timo Werner），這屆世界盃他們一球未進，媒體批判聲浪當然不會少。

巴西9號前鋒熱蘇斯(左)在本屆世界盃一球未進，對比利時之戰還挨了對方門將一球，他...
巴西9號前鋒熱蘇斯(左)在本屆世界盃一球未進，對比利時之戰還挨了對方門將一球，他也成為巴西隊史上在世界盃未進球的9號前鋒球員。 美聯社

10號

10號通常給球隊王牌在穿的，這屆世界盃10號球員狂轟23球高居第一，9號球員16球居次，7號球員15球排名第3，再來是11號的10球顆進球；10號球星實在太多了，包括阿根廷球王梅西(Lionel Messi)、 比利時天王E‧阿扎爾(Eden Hazard)、巴西巨星內馬爾(Neymar)、法國天才姆巴佩(Kylian Mbappe)、丹麥中場核心埃里克森(Christian Eriksen)、克羅埃西亞中場魔術師莫德里奇(Luka Modric)、埃及大將薩拉赫(Mohamed Salah)，堪稱星光褶褶。

今天晚上過後只有一個10號球員會是最後贏家，姆巴佩(右)還是莫德里奇(左)？ 美...
今天晚上過後只有一個10號球員會是最後贏家，姆巴佩(右)還是莫德里奇(左)？ 美聯社

7號和11號

這兩個背號通常交給兩翼邊鋒，負責在兩邊路衝鋒突破，製造射門機會，並傳中給隊友伺機頭槌、勁射，像是葡萄牙C羅(Cristiano Ronaldo)、法國格里茲曼(Antoine Griezmann)、比利時德布勞內(Kevin De Bruyne)、南韓孫興慜就是穿7號；11號則有巴西庫蒂尼奧(Philippe Coutinho)、德國羅伊斯(Marco Reus)、哥倫比亞夸達拉多(Juan Guillermo Cuadrado)，速度飛快、腳法俐落是共同特點。

世足姆巴佩梅西莫德里奇內馬爾

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梅塞施密特

長期關注英超賽事，兵工廠球迷，經常出沒於國內足球比賽看台上。

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